Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 09:51

Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü

Avcılar’da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen engelli ve yatalak hastalar, ambulans ve özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü.

Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü

24 Haziran 2018 09:51


Avcılar Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Avcılar’da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen yatalak ve engelli hastalara vatandaşlık görevini yapmaları için yardımcı oldu. Sabah erken saatlerde ekipler, hastaları evlerinden alarak özel araçlarla ve ambulanslarla okullara götürdü. Okullarda oy kullanan vatandalar daha sonra evlerine bırakıldı. Oyunu tekerlekli sandalye ile kullanan vatandaşlar, vatandaşlık görevini yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.


Avcılar Belediyesinin bu hizmetinin oy verme işlemi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanılmaya götürülen vatandaşlardan Gülseren ve Önder Gaval çifti, hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.


Oy kullanmaya ambulansla getirilen 78 yaşındaki Memnune Günaydın da hizmet sayesinde oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç