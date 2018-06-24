Engelli ve yatalak hastalar özel araçlarla oy kullanmaya götürüldü

Avcılar Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Ulaştırma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Avcılar’da kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen yatalak ve engelli hastalara vatandaşlık görevini yapmaları için yardımcı oldu. Sabah erken saatlerde ekipler, hastaları evlerinden alarak özel araçlarla ve ambulanslarla okullara götürdü. Okullarda oy kullanan vatandalar daha sonra evlerine bırakıldı. Oyunu tekerlekli sandalye ile kullanan vatandaşlar, vatandaşlık görevini yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

Avcılar Belediyesinin bu hizmetinin oy verme işlemi sona erene kadar devam edeceği öğrenildi. Oy kullanılmaya götürülen vatandaşlardan Gülseren ve Önder Gaval çifti, hizmetten dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi.

Oy kullanmaya ambulansla getirilen 78 yaşındaki Memnune Günaydın da hizmet sayesinde oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.