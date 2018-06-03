Engelli, yaşlı ve gaziler iftarda buluştu

Semazen gösterileri, Kur’an tilaveti ve ilahiler eşliğinde yapılan iftarda binlerce vatandaş orucunu hep birlikte açtı.

Ramazan ayı boyunca düzenlediği meydan ve sokak iftarlarıyla binlerce vatandaşı bir araya getiren Zeytinburnu Belediyesi, engelli, yaşlı ve gazileri 15 Temmuz Meydanı’nda kurulan iftar sofrasında buluşturdu. Tasavvuf musikisi sanatçısı Alican Salman’ın ney, kanun ve ud eşliğindeki ilahi dinletileri ve semazen gösterileriyle başlayan iftar programı, Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Fatih Kaya’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Hayırsever iş adamlarının bağışlarıyla düzenlenen iftar programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Başkan Aydın, engelli, yaşlı ve gazilerle sohbet edip onlarla yakından ilgilendi. Alican Salman’ın ilahi konserinde sahne alan semazenlerin gösterilerini büyük bir ilgiyle izleyen vatandaşlar, Kurra Hafız Fatih Kaya’nın ezan sesiyle birlikte dua edip oruçlarını açtı.

Ramazan ayı boyunca her akşam Zeytinburnu’nun farklı bir mahallesinde iftar sofraları kurduklarını, hafta sonları ise meydan iftarları organize ettiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evlatlarınızın ellerinden tuttunuz, Ramazan’ın ve iftar saatinin güzelliğini Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda hem evlatlarınıza hem de bizlere yaşatıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. Biz, belediye olarak sadece organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İkram sahipliğimizi hayırsever iş adamlarımız yapıyor. Rabbim kendilerine bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin, hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin. Bu akşam dezavantajlı kardeşlerimiz, yaşlılarımız, gazilerimiz ve onların aileleri ile birlikte iftar yaptık. Bu akşamın şeref konuğu onlardı. Bizleri yalnız bırakmadılar. Rabbim de onları ahirette yalnız bırakmasın. İftar soframızı onurlandırdıkları için onlara ve ailelerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Birbirimizin kıymetini bilelim”

Duaların kabul olduğu iftar saatinde milletin birlik ve beraberliği için vatandaşlardan dua istirham eden Başkan Aydın, “Şükürler olsun. Rabbim, 15 Temmuz Meydanı’nda güzel bir iftar sofrasında bizleri buluşturdu. Türkiyemizde yaşadığımız bu güzel ortamın tüm coğrafyamıza hakim olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Rabbim, evlatlarınızı korusun ve onların geleceğini güzel eylesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi, devletimizi ve tüm mazlumları korusun. Ülkemizde birlik, beraberlik ve barış ortamı güçlenerek devam etsin. Bir kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız ve ağabeyiniz olarak sizlerden istirhamım gönlümüzü birbirimize açalım, kucaklaşalım. Ancak o takdirde güçlü olacağız ve bu topraklarda, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bu iftar sofrasındaki güzellik, birlikte olmanın verdiği güzelliktir. 15 Temmuz Meydanı sizinle birlikte güzel. O yüzden birbirimizin kıymetini bilelim. Gönlümüzü birbirimize açalım. Şükretmesini, teşekkür etmesini bilelim. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.