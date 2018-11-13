Engelliler, gaziler, şehit aileleri için özel sigorta

Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirtirken herkesi projeye destek olamaya davet etti.

1 yıllık çalışma sonrası gerçekleştirilen proje, Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan, HDI Sigorta Grup Müdürü Öznur Öktem, projenin destekçilerinden Aveon Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Bağdaş, Aprıl Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ceosu Özlem Bankal katıldı. Toplantıda konuşan Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Kaplakarslan, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bağışçıların katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Toplantıda ilk bağışları ise iş insanları Özlem Safiye Kurt ve Mustafa Mercan yaptı. İş insanları 10 kişinin sigortalarını yaptıracaklarını belirtti. Proje kapsamında engelli bireylerin sigortadan yararlanabilmesi için engellilik yüzde aranmayacak ve yaş sınırı 65 dahil şekilde olacak. Projeye destek olmak isteyen bağışçılar ise 387. 50 kuruş ödeyerek engelli, gazi ya da şehit ailesi olan vatandaşlara 1 yıllık özel kaza ve sağlık sigortası yaptırabiliyor.

“Şehit ailelerinin yakınlarının, gazilerin özel hastanelere de gidebileceğini anlatan bir olay”

Engel yüzdesi kaç olursa olsun tüm engelli kişilerin sigorta kapsamına gireceğini ifade eden bu noktada tüm bağışçılardan engelliler, gaziler ve şehit yakınları için destek beklediklerini belirten Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Kaplakarslan, “ Sigortalanan engelli artık 7-24 tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmeti alabilecek. Devlet elinden gelen her şeyi yapıyor bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu artık engelli bireylerin ya da şehit ailelerinin yakınlarının, gazilerin artık özel hastanelere de gidebileceğini anlatan bir olay. Bu yüzden bizim için çok kıymetli, çok önemli. Altını çizerek söylüyorum burada amaç, bağışlarla engelli bireylerimiz ve diğerlerinin sigortasını yapmak” ifadelerini kullandı.

Herkesten projeye destek vermesini isteyen ve engelli, gazi ve şehit ailelerin her daim yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden HDI Sigorta Grup Müdürü Öznur Öktem ise; “Umarım çok kişiye ulaşırız. Buradaki amaç şehit ailelerimizin de gazilerimizin de ailelerine ulaşmak engelli vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine bunu sağlayabilirsek bu da tabi ki daha çok bağışla olabilecek bir olanak” şeklinde konuştu.