Engelliler gönüllerince eğlendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok. Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz” etkinliğiyle kutladı.

Maltepe Belediye Meclis üyesi ve Engelliler Komisyonu Başkanı Tülay Düztaş’ın sunuculuğunu üstlendiği programda, işitme engelliler tercümanı Dilek Yalçın da görev yaptı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, engelli vatandaşlara engelleri yöneticilerin, yasa çıkaranların, hükmedenlerin koyduklarını belirterek, “Bizde diyoruz ki Anadolu’da bir atasözü vardır; ‘Herkes kendi evinin önünü süpürürse, mahalleniz, sokağınız tertemiz olur’ Sokaklarınız temizse, iliniz temizdir. İliniz temizse, ülkeniz temizdir. Bunu önce biz Maltepemizden başlatalım. Engelli kardeşlerimizle yan yana yaşamayı öğrenelim. Onların başımızın tacı olduğunu kabul edelim. Onlara asla acımayacağız. Biz onlara sadece daha çağdaş bir ülkede, daha medeni bir ülkede, daha güzel bir Maltepe’de özgürce yaşayacakları olanaklar sunmalıyız. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul’da, hükümetler Türkiye genelinde bir yumruk gibi bir araya gelecek. Sorunları, zorlukları hep birlikte aşacağız" dedi.

Fotoğraf sergisi açıldı

Etkinlikte, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’nin fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Maltepe Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ve İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (ANAFOD) destek verdiği sergi, üç aylık çalışmanın sonucunda gerçekleşti. Sergide engelli vatandaşların İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarında çektikleri 22 fotoğraf, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İran halk müziği topluluğu Turna Erbane, İhsan Cemali yönetiminde sahne aldğı etkinlikte, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent İnce, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden örnekler sundu. Tomurcuk Kooperatifi’nin folklor gösterisi, Bahadır Erdoğdu Engelliler Merkezi’nin ritim ve dans gösterisi izleyicilerin alkışlarını toplarken, sihirbaz Erdem Obüs gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

Çılgın Sedat sahne aldı

Engelliler için sahneye çıkan Çılgın Sedat lakabı ile tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, oğlunun Serebral Palsi hastalığı yüzünden yürüyüp konuşamadığını belirterek, anne babaların engelli evlatlarının hayatını kolaylaştırmak için mücadele etmeleri gerektiğini, engellilerin acınacak bireyler olmadığını vücutlarında engel olduğunu ama kalplerine engel bulunmadığını söyledi.