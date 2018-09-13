Engelliler için 12 branşta ücretsiz kurs

Servis elemanından kilim yapımına 12 branşta verilecek kurslara kayıt için en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olmak gerekiyor.

Tüm engelli gruplarına ve ailelerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Çamlık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2018-2019 yılı Özel Eğitim Kurs Kayıtları başladı. Dekoratif Ahşap Süsleme, Çömlek Yapımı, Kilim Yapımı, Kasnak İşi, Ahşap Yakma Resim, Keçe Aksesuar Yapımı, Bağımsız Yaşam Becerileri, Servis Elemanı, Yemek, Resim, Müzik, Halk Oyunları olmak üzere 12 branşta eğitim verilecek. 1 Ekim'de başlayacak kurslarla engellilere sosyalleşmenin yanı sıra mesleki beceri ve hobi kazanma olanağı sunulacak. Her kursta branş öğretmenlerinin yanı sıra özel öğretim öğretmeni de görev yapacak. Böylece öğrencilerin mesleki kazanımlarının yanı sıra bilişsel ve sosyal kazanımları da özel olarak takip altında olacak.

En az yüzde 40 engelli raporu

Pendik'te yaşayan ve en az yüzde 40 engelli raporu olan 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Fiziki olarak Çamlık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek yapılacak başvuruları uzman psikolog, özel eğitim sınıf öğretmeni ve pedagoglar değerlendirecek. Öğrenciler her branş için mentalreterdasyon, otizm, down ve ortapedik engel gruplarına ayrılarak ayrı sınıflarda eğitime tabi tutulacak. Zihinsel engelliler için öz bakım becerisi olan ve grup eğitimine uygun bireyler öncelikle tercih edilecek. Vatandaşların ulaşımı ücretsiz servisle sağlanacak.

Terapi hizmeti de var

Öte yandan Çamlık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kursların yanı sıra rehabilitasyon ve terapi hizmetleri de veriliyor. Tesiste Dil Terapisi, Duyu Bütünleme, Özel Eğitim Destek, Hidroterapi, Fizyoterapi, Sporla Terapi hizmetleri de yine tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Üç katlı olarak toplam 4 bin 538 metrekarelik alana sahip tesiste, fizyoterapi ve psikoterapi gibi sağlık bölümlerinin yanında farklı alanlarda eğitimlerin verileceği sınıflar bulunuyor. Aynı zamanda tesiste engellilerin sanatla, sporla ve sosyal hayatla iç içe olmasını sağlayacak atölyeler, spor alanları, toplantı salonları, kafeler ve sergi alanları gibi bölümler de yer alıyor.