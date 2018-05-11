Engelsiz askerler Ramazan davulcuları eşliğinde uğurlandı

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 1 günlük temsili askerlik yapacak engelli vatandaşlar için ‘Asker Uğurlama Töreni’ düzenledi. Yaklaşan Ramazan Ayı sebebiyle Ramazan Davulcuları için de bir tören düzenlenerek, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli davulculara Ramazan Davulcusu Görevli Belgesi verdi. Ramazan Ayı boyunca Avcılar’da sadece Belediye tarafından görevli olan davulcular iş yapabilecek. Avcılar Belediyesi önünde gerçekleşen törene katılan Avcılar’ın ‘Engelsiz Mehmetçikleri’ gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı. Törene katılan vatandaşlar 1 günlük temsili askerlik yapacak olan Mehmetçikleri askere uğurlarken aileleri de duygusal anlar yaşadı. Avcılar Belediyesi önünde yapılan törende öncelikle bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de "özel hemşehrilerim" diye hitap ettiği gençleri bu mutlu gününde yalnız bırakmazken, hepsiyle birer birer ilgilenerek şimdiden hayırlı tezkereler diledi. Annelerin gözyaşlarına boğulduğu törende engelli gençler eğlenirken, Başkan Toprak ise mutluluklarına ortak oldu. Asker olmak için engel tanımayan özel gençlerin asker uğurlamasında Avcılar Askerlik Şube Başkanı Albay Önder İrevül, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Avcılar Temsilciliği Başkanı Nurettin Ağaoğlu ve Gaziler yer aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte engelli gençler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yaptığı konuşmasında; “Avcılarlı hemşehrilerimizle birlikte, hem bir günlük temsili askerlik yapacak olan gençlerimizin heyecan ve mutluluklarına ortak oluyoruz hem de Ramazan Ayı boyunca ilçemizde davul çalacak olan davulculara resmi belgelerini veriyoruz. Engelsiz Belediyecilik anlayışımızla özel hemşehrilerimizin her alanda her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.Bugün özel çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Onlar vatanına hizmet etmek için engel tanımayan özel çocuklar. Onları hiçbir şey vatanına hizmet etmesine engel olamaz. Onların da hakkı diğer ağabeyleri gibi. Ağabeyleri kardeşleri nasıl askere gidiyorsa biz de bu özel evlatlarımıza kına gecesi düzenleyerek gönderiyoruz” dedi.