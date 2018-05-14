Engelsiz eller resimlerini sergiledi

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkük’ün de aralarında bulunduğu jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası dereceye giren Yetenekli engelliler yaptığı eserler ise düzenlenen sergiyle İstanbulluların beğenisine sunuldu. .

Yetenekli engellileri keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğiyle ülke genelinde “Bu Tuval Senin” yarışması düzenlendi. Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök gibi tanınmış simaların jüri üyesi olduğu yarışmada birbirinden güzel 700 eserden dereceye giren 50 eser sahibi ödüllendirildi. Resimlerini katılımcılara anlatan engelli ressamlar çizdikleriyle kendi hayal dünyasını, fikrini ve düşüncelerini ortaya koydular. Jürilerin resimleri gezmesiyle başlayan kürsü konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. 1’incilik ödüllerini jüri üyelerinden alan engelli ressamlar mutluluklarını gizleyemediler. Engellilerin satılan resimlerinden elde edilen gelir yine eser sahibi olan engellilere verilecek.

“Esas engelli, engelli kardeşlerimizin engelini görmeyenler ve onlara yardımcı olmayanlardır”

Yarışma sonrası birbirinden güzel eserler ortaya çıktığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onlar düşüncelerini, fikirlerini, hayallerini çizdiler. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hayat maalesef her zaman istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Ama şunu özellikle ifade edeyim ki esas engelli, engelli kardeşlerimizin engelini görmeyenler ve onlara yardımcı olmayanlarda olduğuna inanıyorum. Eğer onların engeli kaldırılmış olsa, hayatlarında karşılaştıkları problemlerle karşılaşmamış olsa, biz bunları çözmüş olsak engelli demeyiz. Neticede engel bir insanın karşısına çıkan bir problemdir. İnşallah bunların da çözüldüğü, hiç kimsenin engelle karşılaşmadığı bir dünya temenni ediyorum” dedi.