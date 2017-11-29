Engelsiz Yaşam Fuarı 30 Kasım’da kapılarını açıyor

Youtube kanalında, engelli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak adına hazırladığı videolar ile dikkat çeken ve kendisi de tetraplejik bir engelli olan Serhat Erönal, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda stand açarak engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıların çözümü için yapmak istediklerini ziyaretçilerle paylaşmayı planlıyor.

Engelli ve bakıma muhtaç kişilerin yaşam kalitesini artıran yüzlerce ürünün sunulacağı Engelsiz Yaşam Fuarı’nda ziyaretçiler son teknoloji ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulabilecek. Belediyeler, teknoloji firmaları, sivil toplum kuruluşları gibi katılım sağlayan 10’larca farklı kurum ve kuruluşun yer alacağı fuarda bu sene ilk kez bir Engelli YouTuber da stand açacak.

Youtube kanalında, engelli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak adına hazırladığı videolar ile dikkat çeken ve kendisi de tetraplejik bir engelli olan Serhat Erönal, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda stand açarak engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıların çözümü için yapmak istediklerini ziyaretçilerle paylaşmayı planlıyor.

Çektiği videolar ile farkındalık oluşturmayı amaçlıyor

1996 yılında denizde geçirdiği bir kaza sonucunda boynundaki omurlardan ikisi kırılan ve bunun sonucunda tekerlekli sandalye ile tanışarak yepyeni bir hayata başlayan Erönal, “Hayatta olduğum için yaşamaktansa hayatı yaşamaya karar verdim. Tekerlekli sandalye ile tanıştığım günden bu yana gözlemlerim sonucunda milyonlarca engelli bireyin en büyük ihtiyaçlarının başında motivasyon, deneyim ve sosyal farkındalığın geldiğini fark ettim ve bu noktada neler yapabileceğim konusunda çalışmalara başladım. Engelleri kaldırma noktasında sosyal medyanın gücünden faydalanarak açtığım YouTube kanalımda engelli bir birey olarak hayata tutunma nedenlerim ve engelli yaşam ile ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. Birçok engellinin merak edip çözüm bulamadığı konular hakkında paylaşımlarda bulunarak engellilerin günlük hayatta sıkıntı çekmeden ve özgürce yaşamaları için öneriler sunuyorum. İlerleyen günlerde engelli olmak ve engelli özgürlük konularında okullarda seminerler de vererek çocukları ve gençleri okul sıralarında bilinçlendirip; gelecek neslin, ülkemizin engelli bireyler için gerçekten yaşanılabilir bir yer haline gelmesinde katkıda bulunması adına elimden geleni yapmak istiyorum. Engelsiz Yaşam Fuarı süresince, engelli ürünlerini bir engelli olarak yakından inceleyeceğim ayrıca röportajlar da yaparak izlenimlerimi sosyal medya aracılığı ile paylaşacağım ve engelli yaşama dikkat çekeceğim" şeklinde konuştu.

Serhat Erönal kimdir?

1981 doğumlu Serhat Erönal 1996’da balıklama atlayıp çakıldı ve boynundaki omurlardan C5-C6’yı kırdı. Sonra suda boğulup akabinde suni solunum ile hayata döndü ve tekerlekli sandalye ile tanışmasının ardından yepyeni bir hayata başladı. 2000 yılından beri ortak olduğu sigorta acentesi ve dijital medya ajansında faal olarak çalışmakta olan Erönal aynı zaman da 2013 yılından beri de evli.