Engelsiz yaz kampıyla engelleri aştılar

Maltepe Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği, "Engelsiz Yaz Kampı" sona erdi. Her yaş grubundan 45 engelli, Kuşadası'nda aileleriyle birlikte dolu dolu bir tatil geçirdi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan ve engelli vatandaşların hayata tutunmalarını sağlayacak birçok uygulamayı gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, farklı yaş gruplarındaki 45 engelliyi, aileleriyle birlikte Kuşadası'na tatile gönderdi. Engelli misafirlerin kullanımına uygun, denize sıfır 5 yıldızlı otelde gerçekleştirilen kampta engelliler dolu dolu bir tatil geçirdi. Engelli vatandaşlara tatilleri boyunca Maltepe Belediyesi'nde görevli sağlık, cankurtaran, Engelliler Komisyonu üyeleri de eşlik etti. Gün içerisinde serbest zaman geçiren ve bol bol dinlenen kamp sakinleri, öğle saatlerinde havuz ve deniz etkinlikleriyle serinledi. Ateş gösterisi, su topu gibi havuz yarışmalarının yanı sıra dart ve dans etkinlikleriyle de eğlenen engelliler, kısa bir dinlenme ve özel vaktin ardından akşam yemeklerinde yeniden bir araya geldi. Yemek sonrası her akşam animasyon gösterileriyle hoş vakit geçiren kamp ekibi, İzmir'in turistik yöresi Şirince'yi gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve alışveriş yaptı. Kendilerine tatil imkânı sağlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, kamp süresi boyunca yanlarında olan Maltepe Belediyesi personeline de ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

“Harika bir tatil”

Serebral palsi (CP) hastası olan oğlu Onurcan Aydın ile kampa atılan anne Nurcan Aydın, “Harika bir tatil geçirdik. Engelli aileleri olarak her zaman yanımızda olan Maltepe Belediyesi'ne ve Başkan Ali Kılıç'a şükranlarımı sunuyorum” dedi. Otel yetkilisi Şerife Sarızeybek ise Maltepe Belediyesi ile birlikte, böylesine anlamlı bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.