Engin Aksoy: “Yeni Galaxy Note 9’u satışa sunduk”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyada eşzamanlı olarak 9 Ağustos’ta New York’ta düzenlenen ‘Galaxy Unpacked 2018’ etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonu satışa sunduklarını duyurdu.

Dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirten Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u akıllı cihaz portföyümüze katarak, telefonundan her şeyi bekleyen müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. Tüm dünyada merakla beklenen akıllı telefonu, Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Piyasadaki en iyi ve gelişmiş özellikleri bünyesinde toplayan bu telefonun, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere mağazalarımıza davet ediyoruz.”