Engin Fırat, yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor

Türk Teknik Direktör Engin Fırat, Arnavutluk Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

Teknik Direktör Engin Fırat, yurt dışında aldığı görevlerle Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Arnavutluk ve futbol hakkında bilgi veren Engin Fırat, Arnavutluk'a iyi bir uyum sağladığını ifade ederek, “Tecrübeliyim ve her yere çok çabuk uyum sağlıyorum. Burada takımla başarılı sonuçlar elde etmek ve aynı anda kulübü daha profesyonel bir seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Bunu da büyük ölçüde başardık diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Katar'da bir proje başlattık”

Katar'da takımı için bir kaç aşamalı bir proje başlattıklarını belirten Fırat, “Önce kulübün tanıtımı yaptık. Sonrada Katarlı kulüple kardeş kulüp olduk. Hepsi pazarlama planının bir parçası. Bildiğiniz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin hepsi Katar'da kendini gösteriyor. Bu şekilde sponsorluk ve futbolcu transferlerinde avantaj sağlıyoruz. Benim İran Milli Takim ve kulüplerinde elde ettiğim başarılar Katar'da tanınmamı sağlıyor ve ferdi bağlantılarım bu noktada epey faydalı oldu” dedi.

“En sevdiğim şey genç oyuncu yetiştirmek”

Teknik direktör olarak en sevdiği şeyin genç oyuncu yetiştirmek olduğunu dile getiren Engin Fırat, “Örnek vermek gerekirse İran'da Kaveh Rezaei isimli oyuncuyu alt yapıdan alıp A takım da oynattım. Sonra onun için bir kariyer planlaması yaptık. Bu yaz da Rezaei, Belçika şampiyonu Club Brugge'e 5 milyon Euro'ya transfer oldu” diye konuştu.

“Akram Afif Katar futbolunun en büyük yıldızı”

Akram Afif hakkında da açıklamalarda bulunan Fırat, “Onunla çok çalışıyoruz. Ben onun teknik analizlerini yapıyorum. Çünkü Akram 22 yaşında ve daha yolun başında. Çok daha iyi olması lazım. Onu hem Avrupa'nın en buyuk kulüplerinde hem de 2022 Dünya Kupası'nın yıldızı olarak görmek istiyoruz. Akram'ın 1 sene daha Villarreal ile sözleşmesi var. Aslında bu yaz Türkiye'de oynamasını istedik ve Türkiye'den iki tane resmi teklif vardı. Ama nasip olmadı” şeklinde konuştu.

“Yurt dışında hoca seçme kriterleri var”

Yurt dışındaki hoca seçme kriterleri ile Türkiye arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, “Yabancı dili olmayan, Türkiye Ligi'nden başka bir ligi tanımayan bir hocanın şansı zayıf. Görev bulsa da Başarılı olma şansı zayıf. Zaten Türkiye'de olduğu gibi bugün futbolu bırakan yarın hoca olursa, oradan hoca da zor yetişir. Futbol bilmek ve teknik direktör olmak ayrı konular” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde herkes mağdur”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylardan dolayı her iki tarafın da mağduriyetlerinin olduğunu sözlerine ekleyen Fırat, “Şimdi TFF ceza verdi ama onun önemi yok ki. Kulüpler hangi cezayı verdi bu rezilliğe. O zaman ben de sorarım kulüplere, demek siz kendi oyuncu ve hocalarınızda hiç hata görmüyorsunuz ki ceza vermiyorsunuz. O zaman taraftara nasıl bir örnek oluyorsunuz. Nasıl marka değerinden bahsedebilirsiniz” açıklamasında bulundu.