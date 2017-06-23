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23 Haziran 2017 17:06

Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenazesine katıldı.

Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı

23 Haziran 2017 17:06

Cenazede alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.


MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, alınan izinle hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenazesine katıldı. Cenazeye cezaevi aracıyla getirilen Berberoğlu için geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polisleri Berberoğlu’nun etrafında adeta etten duvar ördü. Berberoğlu’nu eşi ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin karşıladı. Daha sonra Enis Berberoğlu, caminin avlusuna geldi. Berberoğlu’nun camiye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı. Berberoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Yürüyüş yapanlara teşekkür ediyorum. Kayınpederim bana eşimi hediye etti. Ben de ona torun hediye ettim. Yapılan yazışmalar ve bakanlıkların hızlı çalışması sonucu cenazeye yetiştim" dedi.




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