Enis Berberoğlu yeniden hakim karşısında

Enis Berberoğlu, duruşmaya cezaevinden getirilerek hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti ise duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi, salon boşaltıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin “devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesinin hükmü bozma kararının ardından Berberoğlu yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bölge Adliyesi 2’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Enis Berberoğlu cezaevinden getirilirken, avukatları da salonda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya CHP Grup Başkan vekili Engin Altay ile CHP milletvekilleri Gürsel Tekin, Mustafa Balbay, İlhan Kesici, Barış Yarkadaş, Tahsin Tarhan, Erkan Aydın, Murat Bakan, Muharrem Erkek, Gamze İlgezdi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı. Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma Enis Berberoğlu’nun savunmasıyla devam edecek. Mahkeme heyeti duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi salon boşaltıldı.

Öte yandan duruşma salonu önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınarak polis ekipleri hazır edildi. Mahkeme heyeti ise duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi salon boşaltıldı.

Olayın Geçmişi

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar’a verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Makemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Enis Berberoğlu hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış ardından ‘cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep’ olarak niteleyen mahkeme, Berberoğlu’nun cezasını 25 yıla indirmişti.

Karara itiraz eden Enis Berberoğlu’nun avukatı İstinaf Kanun yoluna başvurdu. İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Berberoğlu’nun yerel mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına hükmetti. İstanbul 14’cü Ağır Ceza Mahkemesi, bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak , dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne iade etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi de Enis Berberoğlu hakkında açılan davanın yeniden görülmesine hükmetti.