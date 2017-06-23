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23 Haziran 2017 18:43

Enis Berberoğlu’nun kayınpederi son yolcuğuna uğurlandı

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 84 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın, Berberoğlu’nun da izinle cezaevinden getirilip katıldığı namaz sonrası son yolcuğuna uğurlandı.

Enis Berberoğlu’nun kayınpederi son yolcuğuna uğurlandı

23 Haziran 2017 18:43


MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, alınan izinle hayatını kaybeden kayınpederi Murat Aydın’ın cenazesine katıldı. Cenazeye cezaevi aracıyla getirilen Berberoğlu için geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet polisleri Berberoğlu’nun etrafında adeta etten duvar ördü. Berberoğlu’nu eşi ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile Gürsel Tekin karşıladı. Daha sonra Enis Berberoğlu, caminin avlusuna geldi. Berberoğlu’nun camiye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensupları arasında izdiham yaşandı.


Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, babasının Ilgaz’dan getirildiğini söyleyerek, “Babam buradaki doktorunu görmek için işaretlerle konuşuyormuş. Ambulans ile Ilgaz’dan buraya getirildi. Hastaneye girdiğimizde kalp durmuştu onu çalıştırdılar. Sonra 3-4 saat yoğun bakımdan sonra maalesef gece yarısı vefat etmiş oldu. Yaşlılığı vardı, akciğerlerinden rahatsızdı. Son dönemlerde çok sıkıntısı vardı. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden öldü” dedi.




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