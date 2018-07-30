Enis Timuçin: “İnsanlık artık birleşmeli”

Öyle olmasaydı dünya zaten bu halde olmazdı. Onun için insanlık olarak birleşmemiz ve bize dayatılan bu vahşi sömürü düzenine karşı zeki bir savunma stratejisi geliştirmemiz şart. Aksi halde dünyayı geri dönüşü olmayan büyük çaplı bir kıyım bekliyor” dedi.

Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, dünyayı kendi çıkarları uğruna sömüren bütün güçlere karşı insanlığın birleşmesi gerektiğini söyledi. 2012’den beri bu konuda Türkiye ve birçok ülkede çok gizli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Timuçin, “Birleşik Dünya Devleti’nin (BDD) amacı; dünyayı tüketen, savaştan ve kandan beslenen, insan onurunu yok eden, inançları birer silaha dönüştüren ve kendi çıkarları uğruna insanlığı sömüren bütün güçlere karşı etkin bir güç oluşturmaktır. Şu anda var olan sistemlerin hiçbirisi gerçek anlamda insan ırkını ve de gezegenimizi koruyacak bir niyet ve anlayışa sahip değildir. Öyle olmasaydı dünya zaten bu halde olmazdı. Onun için insanlık olarak birleşmemiz ve bize dayatılan bu vahşi sömürü düzenine karşı zeki bir savunma stratejisi geliştirmemiz şart. Aksi halde dünyayı geri dönüşü olmayan büyük çaplı bir kıyım bekliyor” ifadelerini kullandı.

"Dolar ve euro bozduran her vatandaşa yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ek kazanç"

Timuçin, beklenen global bazdaki krizin seyrinin değişmesi için çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade ederken, bu konuda krizden etkilenmemeleri için birçok ülkeyle işbirliğine gidileceğini, bu bağlamda da ilk sırada Türkiye’nin yer aldığını ifade etti. Timuçin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bunu talep etmesi halinde Türkiye’deki dolar ve euro sorununu 6 ay gibi kısa bir sürede giderebileceklerini iddia ederek, “Resmi kuruluş tarihimizden sonra TL karşılığında dolar ve euro bozduran kişi veya kurumlar, yürürlükte bulunan o günkü döviz kurunun karşılığında normalde almaları gereken Türk Lirasının yüzde 5 ila yüzde 10 fazlasını almış olacaklar. Böylece 6 ay içerisinde dolar ve euro krizini tamamen ortadan kaldırmış olacağız” açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz bütün dünya”

Listelerinde sadece Türkiye’nin olmadığını da belirten Timuçin, şu ifadeleri kullandı: “Bugün Türkiye gibi farklı alanlarda kriz yaşayan başka ülkeler de var. Bunları şu anda gündemimiz içerisinde değerlendiriyoruz. Bu noktada Avrupa’dan Amerika kıtasına, İskandinavya’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar pek çok ülkeyi değerlendirmekteyiz. Bu noktada hangi ülkeler ile insan, doğa ve hayvan haklarının iyileştirilmesi noktasında bir anlaşma içerisine girersek, çok kısa bir süre içerisinde o ülkelerdeki krizi de aynı şekilde gidermiş oluruz. Aslında Birleşik Dünya Devleti’nin ortaya koyacağı model, bütün dengeleri sarsacak, var olan kapitalist sistemin parametrelerini yıkacak ve dünyadaki sosyoekonomik gidişatı kökten değiştirecek bir zekaya ve altyapıya sahiptir.”

“Resmi kuruluş tarihine kadar bdd vatandaşlığı için başvuruda bulunanların ayrıcalıkları olacak”

Birleşik Dünya Devleti’nin sadece ekonomik bir hamle olmadığını, esas itibariyle iyilik ve adalet yolunda mücadele eden insanların insanlığa armağan edeceği kutlu bir miras olduğunu söyleyen Enis Timuçin, “Birleşik Dünya Devleti’nin resmi kuruluş tarihine kadar vatandaşlık başvurusunda bulunanlar sadece BDD vatandaşı değil, aynı zamanda kurucu vatandaş unvanına ve kimliğine sahip olacaklar ve de ekstra birçok sosyal ve ekonomik haktan faydalanacaklardır. Böylelikle bu ilk vatandaşlarımız, yüzyıllar geçse bile gelecek nesillerce bu devletin kurucuları olarak hep saygıyla anılacak ve kendi çocuklarına bu kutlu mirası bırakacaklardır” şeklinde konuştu.

“Birleşik Dünya Devleti vatandaşlık başvurularına büyük ilgi var”

Birleşik Dünya Devleti’ni ilk duyurdukları günden bu yana binlerce vatandaşlık başvurusu aldıklarını ifade eden Timuçin, Birleşik Dünya Devleti vatandaşı olmak isteyenlerin internet adreslerindeki formu doldurarak kolayca başvuruda bulunabileceklerini ifade etti. Timuçin ayrıca, “Hangi neden veya zamanda olursa olsun, hiçbir vatandaşımızdan hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Böyle bir talebimizin olması halinde, vatandaşlarımız tek taraflı olarak vatandaşlıklarını iptal etme hakkına sahip olacaklar” dedi.