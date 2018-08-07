Enver Paşa, ölümünün 96. yılında mezarı başında anıldı

yılında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı içindeki mezarı başında anıldı.

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen törende Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Remzi Özmen ve Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek birer konuşma yaptı. Remzi Özmen, “Enver Paşa kimilerine göre bir hayalperestti. Ancak onun hayallerinde mal mülk, servet edinmeye yer yoktu. Hayallerinde hükmetme kibri, taht, saltanat aşkı yoktu. Hayallerinde eşi dostu makamlara tırmandırmak, mevki makam sahibi yapmak yoktu. Onun hayallerinde bütün Türk Dünyasını bir yapmak, iri yapmak diri yapmak vardı. Onun hayallerinde işte, dilde, fikirde birlik ülküsü vardı. Onun hayallerinde Ötüken’de otağ kurmak, Tanrı Dağlarında namaz kılmak, Yenisey’de kana kana su içmek, Orhun’da at koşturmak vardı. Onun hayallerinde Anadolu’yu hür ve bağımsız yaşatmak, Türklük dünyasının banisi kılmak Türk-İslam nizamını yeryüzüne hakim kılmak vardı.

Onun hayallerinde Turan vardı, Kızılelma vardı, Nizamı Alem vardı. Enver Paşanın hayallerinde Edirne den Orhun’a kadar geniş bir coğrafyanın tekliği ve Türk Milletinin birliği vardı.

Anadolu Coğrafyasında M.Kemal Atatürk özgürlük mücadelesini verirken Türkistan coğrafyasında da Enver Paşa mücadele ediyordu. Bu duygu ve düşüncelerle 96 yıl önce şehadet şerbetini içen Enver Paşa’yı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Enver Paşa’nın her yönden iyi yetişmiş, vatansever bir devlet adamı olduğunu anlatan Prof.Dr. İbrahim Öztek ise şunları söyledi:

"93 harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı) sonrası üst üste gelen Rus akınları, Avrupa’nın Osmanlı Devletine karşı oluşturduğu cephe, Balkan ülkelerinin milliyetçilik akımı ile kanlı isyanları, Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının İtalyanlarca işgali, Balkan savaşları ve I. Dünya savaşı imparatorluğun temellerini sarsmış ve çökmeye başlamıştı. Onu kurtaracak cesur, kahraman, fedakar, savaşçı ruha sahip, stratejiyi bilen, vatansever, Türklüğün kıymetini bilen milliyetçi komutan, siyasetçi devlet adamlarına ihtiyaç vardı. Bunlardan biri İsmail Enver’di. Her yönden iyi yetişmişti.

Enver Paşa Trablusgarp savaşının, Makedon, Arnavut, Bulgar, Rum çete savaşlarının gönüllü kahramanıydı. Padişah torunu ile evlenmiş olmanın avantajını iyi kullanarak, 33 yaşında Genelkurmay Başkanı ve Harbiye Nazırı olmuştu. Rusları ve Bulgarları İstanbul kapılarından uzaklaştırmış, Edirne’yi geri alarak Edirne kahramanı sıfatını kazanmış ve Batı Trakya’da ilk Türk Cumhuriyetini kurmuştu. Dört yıl süren I. Dünya savaşının her alanında görevi icabı Enver Paşa’yı görüyoruz.

Zamanında Sarıkamış harekatı Kanal Harekatı ve Filistin-Suriye cephesinde büyük kayıplar verildi. Yalnız Sarıkamış için teçhizat, mühimmat ve giyecek yüklü 3 gemimizin Ruslar tarafından batırılması ayrıca strateji noksanlığı bu savaşın hezimetini hazırladı. Askerimizin bir kısmı donarak ölmüştür. Fakat büyük bir kısmı Ruslarla sokak sokak çarpışarak hayatını kaybetmiştir. Bir bütünün içinde Çanakkale deniz savaşlarında Cevat Çobanlı, Gelibolu kara savaşlarında Mustafa Kemal, Kuttül Amare’de Enver Paşanın amcası Halil Paşa ve kardeşi Nuri Paşa Kafkas İslam Ordusu harekatı ile savaşın son günlerinde Ermeni Rus ve İngiliz birliklerini perişan etmiş ve gerçek destanlar yazmışlardır.

Her biri ayrı bir destansı kahraman olan ve bizlere bu güzel vatanı armağan eden aynı zamanda Enver Paşa’nın silah arkadaşları Başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Mustafa Fevzi, Cevat Çobanlı, Esat Bülgat, Vehip Bülgat, Kazım Karabekir ve İsmet İnönü gibi paşalarımızın ve vatan için seve seve kanını döken tüm şehitlerinizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin."