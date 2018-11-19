Enver Sedat Çakıroğlu: “Her zaman tevazu sahibi bireyler olduk”

Sen Ben Yok, Ümraniye var. Her zaman tevazu sahibi bireyler olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Avukat Enver Sedat Çakıroğlu Ümraniye belediye başkan aday adaylık müracaatını yaparak çalışmalarına tüm hızla devam ettiğini belirtti. Ümraniye Ak Parti'de gençlik kolları başkanı, Ümraniye Ak Parti ilçe başkanı ve Ümraniye belediyesinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Avukat Enver Sedat Çakıroğlu, “Esnaf toplantıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri gibi bir çok alanda bölge halkı ile bir araya geliyoruz. Ümraniye çok güzel bir ilçemiz. Bölge halkımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve kanaat önderlerimizin düşüncesi bizler için çok önemli" dedi.

“Halkın gönlüne taht kurmuş bir anlayışın mensubu olacağız”

Çakıroğlu, “Belediye başkanı, milletvekili halkın kendisidir. Allah güzel hizmetler yapabilmeyi herkese nasip etsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle altını çizdiği tevazu sahibi olmaktır. Şükürler olsun ki bizler yıllarca kibir kulelerini yıkmış halkın içinde olan tevazu sahibi bireyler olduk. Makamlar mevkiler hep gelip geçicidir. Önemli olan halkın gönlüne taht kurabilmektir” ifadelerini kullandı.

“Ümraniye'de 2023 hedeflerine gençlerimizle yürüyeceğiz”

Çakıroğlu şunları söyledi: “Ümraniye'de gençlerimizin gözlerindeki pırıltı geleceğe ışık tutuyor. Geleceğe umutla bakması, gözlerindeki ışıltının hiçbir zaman sönmemesi için çok çalışacağız. Gözlerindeki ışıktan aldığımız güçle, 2023 hedeflerimize doğru inançla yürümeye devam edeceğiz. Ak Parti'de Gençlik Kolları başkanlığı yapmış ve siyasetin temelin çatısına kadar her kademesinde görev almış bir kardeşiniz olarak sizlerin ne istediğini çok iyi biliyorum. İnşallah 2023 hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz.”

Enver Sedat Çakıroğlu kimdir ?

1975 tarihinde Trabzon ili Maçka İlçesi Zaferli Köyü'nde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle Kars/Selim ilçesinde bulunmuş olup nüfusa kayıtlı olduğu yer burasıdır.İlkokulu Zaferli Köyü ilköğretim Okulunda, orta ve lise tahsilini Maçka Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1997 yılında tamamlayarak mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.

2001 yılında Mali Müşavir olarak belgesini aldı. Bu tarihten itibaren kendi adına olan mali müşavirlik bürosunu işletmektedir. Trafik ve Çevre öğretmeni de olup, İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji eğitimi almıştır. Siyasi hayatina ilk olarak Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı'nda başlamış Ak Parti kurulduktan sonra Ümraniye Gençlik Kollarında yönetim kurulu üyeliği, daha sonra Seçim işlerinden sorumlu Başkan yardımcılığı, ardından 2005-2006 yillarinda Ak Parti Ümraniye Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Hukuk Komisyonu, Seçim işleri Komisyonu ve Seçim Koordinasyon Merkezi üyeliklerinde bulunmuş ve eğitmen olarak görev almıştır. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Ümraniye belediyesi meclis üyesi seçilmiş,aynı süreler arasında Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığı ve Ümraniye belediye meclisi plan bütçe komisyon başkanlığı yapmıştır. Ak Parti Ümraniye İlçe Teşkilatının 2014 Aralık ayında gerçekleşen genel kurulunda Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı seçilen Enver Sedat Çakıroğlu 2017 Haziran ayına kadar bu görevini başarıyla sürdürmüştür. Avukat Enver Sedat Çakıroğlu Evli ve iki çocuk babasıdır.