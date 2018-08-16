Aktaş, “Önümüzdeki dönemde olası zamların pompaya yansıtılmasını önlemek için fiyat artışı bir nevi mecburiyet haline gelmişti” dedi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, bugün Resmi Gazete kararıyla ÖTV’de yaşanna artış neticesinde pompa fiyatlarında yaşanan zam ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Döviz ile yurt dışı işlenmiş ürün fiyatlarındaki artışın pompaya yansıtılmaması nedeniyle dağıtıcı ve bayiler ile dağıtıcıların kendi arasındaki arası ticarette büyük sıkıntı yaşanmakta olduğunu ve bayi kâr marjının ortadan kalkmış bulunduğunu belirten Fesih Aktaş, “Bankaların uyguladığı yüksek POS oranları nedeniyle geriye kalan çok az kâr marjı da tamamen zarara dönmüştür. Pompaya yansıyan son artış ÖTV üzerindeki yükü aldığı için bayi kâr marjı hala aynı yerdedir” diye konuştu.

Pompa fiyatına yansıyan son artış öncesinde devletin feragat ettiği ÖTV tutarının yaklaşık 2 milyar 350 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çeken Aktaş, “Şüphesiz ki hiçbir zammın halka haklı gösterilecek bir tarafı yoktur ama gelişmeler bir zaruriyete yol açmış olduğu da aşikardır” diye konuştu.

“Olası indirim daha yüksek olabilir”

Tüketicinin, akaryakıttaki anlık fiyat artışlarından korunduğu eşel mobil sisteminin devam edeceğini belirten Aktaş, “Son düzenleme ile benzinde 199, motorinde 136, otogazda ise 54 kuruş / litre müdahale edilebilir ÖTV oluşmuştur. Dövizin aşağı yönlü seyri devam ederse gündeme gelebilecek indirim, ÖTV’deki son düzenleme sayesinde daha da yükselecektir” dedi.

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre dün itibarıyla devletin, tüketiciyi korumak adına feragat ettiği ÖTV gelirleri motorinde 89 kuruş/litre, benzinde 88 kuruş/litre ve LPG otogaz: 97 kuruş/litre şeklinde oldu.

Bugünkü pompa fiyatı artışı sonrasında devletin eşel mobil sistemi çerçevesinde hala feragat ettiği ÖTV miktarları ise şöyle;

Benzin: 38 kuruş/litre

Motorin: 43 kuruş/litre

LPG Otogaz: 54 kuruş

Sistemin geçmişi

Bakanlar Kurulu, 17 Mayıs 2018 tarihinde motorin, benzin ve LPG otogaz pompa satış fiyatlarını sabitlemişti. Sabitlemeyi hayata geçirmek için ise bu ürünlere uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) esnek hale getirilmişti. Karar ile uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda söz konusu ürünlerin tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azaltılmaya, aynı nedenlerle yaşanacak azalış durumunda ise ÖTV tutarları 17 Mayıs 2018 tarihindeki rakamları geçmeyecek şekilde uygulanmaya başlanmıştı.

Fiyatlarda son durum

Bugünkü ÖTV zammı fiyat düzenlemesi ile TÜPRAŞ’ın çıkış fiyatları üzerinden pompaya yansıtıldı. Karar sonrası litre başına benzin fiyatı 59 kuruş, motorin fiyatı 54 kuruş ve LPG otogaz fiyatı ise 34 kuruş arttı. Böylece; İstanbul’da benzin pompa satış fiyatı 6.85 TL, motorin pompa satış fiyatı 6.21 TL, LPG otogaz pompa satış fiyatı da 3.54-3-56 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt ve otogaz fiyatları ana dağıtıcılara ve bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Esnek ÖTV uygulaması, bundan böyle de uygulanmaya devam edecek.