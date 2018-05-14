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14 Mayıs 2018 14:44

Epsilon Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni son yolculuğuna uğurlandı

Epsilon Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Epsilon Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni son yolculuğuna uğurlandı

14 Mayıs 2018 14:44

Alerjik astıma bağlı solunum güçlüğü nedeniyle kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Erkmen, sevdiklerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.


Epsilon Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni 45 yaşındaki Meltem Erkmen, 28 Nisan’da alerjik astıma bağlı solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yayınevinin 10 yıldır genel yayın yönetmenliğini yapan Erkmen, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz Çarşamba günü kaybetti.


Erkmen için bugün öğle vakitlerinde Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Arif Erkmen ve anne Meryem Erkmen, gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti. Erkmen’in cenazesine katılan dostları gözyaşları içerisinde tabutunun başında dua etti. Türk yayıncılığına çok sayıda telif ve çeviri eser kazandıran Erkmen, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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