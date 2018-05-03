Equinix Türkiye’de yeni veri merkezini açtı

Şirket, Türkiye’de dijitalleşmenin sağladığı avantajları arttıracak.

52 ülkede 200 veri merkezini içeren küresel bir platforma sahip, küresel ara bağlantı ve veri merkezi şirketi Equinix Inc., Türkiye’de 2017 sonlarında 373 milyon TL’ye satın aldığı IL2 veri merkezinin açılışını düzenlediği toplantıyla duyurdu. Konuşmacılar arasında Equinix Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Eric Schwartz, Equinix Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser yer aldı. Toplantıda yapılan açıklamada; IL2 veri merkezi, yeni ve yüksek teknolojik altyapıya sahip Uluslararası İşletme Borsası olan veri merkezlerini Avrupa ve Asya arasında stratejik bir köprü rolünde olması nedeniyle ekonomik ve jeopolitik anlamda kritik öneme ve Türkiye’deki en geniş metro ağına sahip İstanbul’da hizmete sunacak.

Şirketin Türkiye Müdürü Mehmethan Şişik, konu ile ilgili açıklamasında, "Hızlı ekonomik büyümeyle birlikte Türkiye’deki yerli ve uluslararası işletmeler, küresel piyasada rekabetçiliklerini sürdürebilmek için hızla artan oranda yeni dijital dönüşüm çözümlerine yöneliyorlar. İstanbul’daki IL2 veri merkezimiz, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü rolü üstlenmesi sayesinde Türkiye’deki işletmelerin ara bağlantı yolculuğunu desteklemenin yanı sıra çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olacak" dedi.

Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, IL2’nin açılışıyla ilgili olarak "Equinix yatırımının ülkemiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecinin öncülüğünü yapmak ve Türkiye dışındaki piyasalarda büyümemizi Equinix’in 52 ülkedeki mevcudiyetiyle güçlendirmek için işbirliğimize değer veriyoruz. Sektörlerin birbirine yakınsadığı günümüzde, teknoloji altyapısı konusunda bu konuda uzman firmalar ile çalışmak, şirketlerin ana işine odaklanmasını ve rekabet avantajı kazanmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

T-Systems Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, açılışta yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’deki iş dünyası ve toplumun ağ tabanlı geleceği için entegre çözümler sunuyoruz. Equinix IL2 veri merkezinin hizmete girmesiyle birlikte, bu veri merkezinin sunduğu ortak yerleşim ortamı, uluslararası ve yerel şirketler için sunduğu yeni ekosistemler sayesinde Türkiye’nin dijital dönüşümü daha hızlı bir döneme girecektir" diye konuştu.

IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser ise "Dijital dönüşüm konusu birçok şirketin stratejik planlamasına uzun yıllar hükmedecek. Kurumlar için dijital dönüşümde başarı veya başarısızlık ise direkt olarak kesintisiz ve etkin bir BT hizmet sunumuna bağlı. Veri merkezi konsolidasyonu, sanallaştırma, güvenli ara bağlantı, nesnelerin interneti ve bulut servislerinin benimsenmesi gibi sektörel eğilimler ise ortak yerleşim ve ara bağlantı hizmeti sağlayan firmaları geleceğin BT ekosisteminin merkezine taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede; ara bağlantı, her sektörden tüm işletmelerin bağlanabilirliği açısından çok önemli bir konu. Küresel, özel ve güvenilir bir ara bağlantı platformunun sunduğu avantajlardan yararlanan kurumlar ve hizmet sağlayıcılar, bulut hizmeti ve ağ sağlayıcılarının veriyi, müşterileri ve kullanıcılarıyla daha hızla buluşturmasına olanak sağlayan bir dijital ortam oluşturabilirler. Bu sayede daha hızlı ve etkin iş birlikleri yaparak, yenilikçi çözümlerinin test ve piyasaya ulaşım sürelerini azaltabilirler. Veri, içerik ve iş birliği uygulamalarının dijitalleşmesi aynı zamanda gecikme sürelerinin azaltılarak kullanıcı deneyimini ve verimlilik artışını sağlamaktadır.