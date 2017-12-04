ERA Gayrimenkul bu sene 3 büyük şehirde eğitim veriyor

1 Aralık’ta İzmir’de başlayan eğitimler 12 Aralık’ta Antalya, 22 Aralık’ta ise İstanbul ile devam edecek.

ABD merkezli uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Gayrimenkul’un, Türkiye’nin 3 büyük kentinde gerçekleştireceği ‘Team ERA’ eğitim seminerleriyle şirketin 2017 yılı performansı değerlendirilerek 2018 hedefleri belirlenecek. 12 Aralık’ta Antalya’da ve 22 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek etkinliklere tüm ERA brokerları katılarak networking fırsatlarının yanı sıra sektörel eğitimler de verilecek.

Eğitimler 12 Aralık’ta Antalya, 22 Aralık’ta ise İstanbul ile devam edecek

Katılımcıların profesyonel iş yaşamlarında fayda sağlayacakları konularda konu ve konuşmacılar ile desteklenecek workshoplarda sektörün önemli isimleri de ağırlanacak. 2017 Aralık ayında gerçekleşecek workshoplarda katılımcı olan tüm sektör profesyonelleri yakalayacakları networking fırsatlarının yanı sıra 2017 yılı emlak sektöründe yaşanan gelişmeleri ve güncel konuları da tartışma fırsatı yakalayacaklar. 1 Aralık’ta ‘Kurtlar Sofrasında Gayrimenkul Avcılığı’ workshop ile başlayan eğitimler, 20 Aralık’ta İstanbul ERA Gayrimenkul Akademisi’nde bölgende ‘Tek Ol’ workshopu ve son olarak, 26 Aralık’ta ‘Proje Satışına Giriş’ seminerleri ile sektöre açık eğitimlerle de sektörün hizmet kalitesini de artırmayı hedefliyor. Öte yandan 30 Kasım Perşembe günü gerçekleşen Team ERA toplantısında sektörün temel dinamikleri konuşularak şirketin 2018 yılı projeksiyonu paylaşıldı.