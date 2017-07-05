ERA Gayrimenkul Türkiye, yeni merkezine taşındı

ABD merkezli global gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ofisine düzenlenen açılış töreniyle resmen taşındı. Şirket açıklamasına göre en modern teknolojilerle donatılan 450 metrekarelik yeni ofisinde, genel müdürlük bünyesinde yer alan 18 kişilik kadrosu ile daha yüksek kalitede hizmet vermeye devam edecek. Ofis içinde müşteri destek birimi ve broker eğitim biriminin yanı sıra ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürlüğü de yer alıyor.

Açıklamada, birçok şehirde 50’ye yakın ofis bulundurduğu belirtilen ERA Gayrimenkul Türkiye’nin, ülke genelinde büyümeye devam ettiği, yeni ofisle birlikte teknolojik olarak da en üst sınıfa yükseldiği aktarıldı. Yeni ofisin özellikle zaman yönetimi konusunda büyük avantaj sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada ifadeleri bulunan ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu, “Ciddi bir yatırımla oluşturduğumuz ERA Gayrimenkul Türkiye merkez ofisi gerek iş birimlerimizin kendi arasında, gerekse iş ortaklarımızla şirketimiz arasında güçlü bir sinerji yaratacak ve çalışanlarımıza modern, keyifli bir çalışma ortamı sunacak. Bu durum hizmet kalitemize, performansımıza ve verimliliğimize çok önemli katkılarda bulunacak. Bizim için asıl olan hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmek ve bu alandaki çıtayı daima daha yükseğe taşımaktır. Dolayısıyla hem firmamıza hem de sektörümüze yaptığımız yatırımlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründen davetlilerin ve ERA Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Can Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tansa Mermerci Ekşioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baygan, Genel Müdür Özhan Atalay’ın

yanı sıra UFRAD Genel Başkanı Mustafa Aydın’ın da katıldığı açılış töreninin katılımcılar için bir network fırsatı da sunulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurulduğu günden beri sektöre yüksek katma değer oluşturan ERA Gayrimenkul Türkiye’nin sektöre getirdiği yenilikler arasında eğitim birimi olan ERA Real Estate Gayrimenkul Akademisi de bulunuyor. Firmanın kendi brokerlarını yetiştirerek sektörün temel sorunu olan kalifiye ve eğitimli iş gücü problemine çözüm sunak adına başlattığı akademi de başarılı olan brokerlara verdiği sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) onayı da bulunuyor”.