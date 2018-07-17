ERA Gayrimenkul Türkiye, yılsonu büyüme hedefini açıkladı

İlk altı ayda yüzde 20 büyüdüklerini belirten Tümen, 2018 yılında yüzde 50’lik büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, 2018’in ilk altı ayını ve yıl sonu hedeflerini paylaştı. 2018’in ilk altı ayında KKTC ve tüm Türkiye’de yeni katılan ofisler ile yüzde 20’lik büyüme gerçekleştiren ERA Gayrimenkul Türkiye yılsonunda yüzde 50 büyüme hedefliyor.

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchising ve Kanal Direktörü Kadir Tümen, “Ülkemiz için yoğun ve tempolu geçen bir dönem oldu. Bu tempolu dönem içerisinde seçim sürecini geride bıraktık. Seçim sonrası dönem de geri kalan altı aylık süreci daha net projeksiyonlarla sürdürmeyi hedefliyoruz. İlk altı ayda ofis rakamlarımızda, broker sayımızda ve gayrimenkul sayılarımızda ciddi oranda artış yakaladık. Seçim sürecini geride bırakmış olmamamızla birlikte yatırımcıların bekleme stratejilerinden çıkıp artık aksiyon alma, yatırım yapma ve planlama kısmına geçeceklerini bekliyoruz” dedi.

“Sektörün ikinci altı ayı hareketli olacak”

Gayrimenkul sektöründe ikinci yarının hareketli geçeceğini vurgulayan Tümen, “2018 yılsonunu 2017 yılsonunda belirlediğimiz ofis bazında yüzde 50’lik büyümeyi gerçekleştirerek tamamlamayı düşünüyoruz. 2018 yılının son 6 aylık döneminin hem sektörümüz açısından hem markamız açısından oldukça hareketli geçeceğine inanıyoruz. İlk altı ayı bitirmeden önce aldığımız talepler de sektörün hareketleneceğini gösteriyor. Özellikle İstanbul dışından gelen başvuru sayımızda artış var. Hareketlenmenin İstanbul, İzmir ve Ankara dışında diğer şehirlerimizde de yaşanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.