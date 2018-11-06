Erasmus'a geldiler, Ebru Sanatı öğrendiler

Erasmus kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu 35 öğrenci, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde ebru sanatı eğitimi aldı. Geleceğin siyasetçi, mühendis ve ekonomist adayları 4 saatlik dersin ardından sevdiklerine hediye olarak götürmek için Battal ve Gelgit Ebru çalışmaları yaptı. Ebru sanatının kendilerini çok rahatlattığını söyleyen öğrenciler, “Fırçayla rengarenk desenler oluşturmak çok keyifliydi. Sanki terapi gördük” dedi.

Bağcılar Belediyesi, Erasmus programı kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Biliminden Elektrik-Elektronik Mühendisliğe kadar çeşitli branşlarda eğitim gören yabancı öğrencilerini misafir etti. Gençlik Merkezi'nde ağırlanan 35 yabancı öğrenci, atölyeleri ve sınıfları gezip gençlere verilen eğitim hizmetleriyle ilgili bilgi verildi.

Erasmus öğrencileri daha sonra da kendileri için hazırlanan salona alındı. Sanat eğitmeni Uğur Karabulut, davetli öğrencilere Ebru'nun anlamı, tarihçesi, modelleri ve yapılışıyla ilgili teorik bilgi verdi. Dersin devamında uygulama için gruplar halinde ebru teknelerinin başına geçen öğrencilere Ebru sanatı uygulamalı olarak anlatıldı.

Misafir öğrenciler, fırçalar yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serpilmesini ve oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılmasını hayranlıkla izledi. Rusya'dan Almanya'ya birçok ülkeden gelen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

“Çok keyifliydi, sanki terapi gördük”

Ebru sanatının göründüğü kadar kolay olmadığını ifade eden öğrenciler, “Fırçayla rengarenk desenler oluşturmak çok keyifliydi. Sanki terapi gördük. İnsanı rahatlatan bir yönü var” diye konuştu. Okulları bittikten sonra bu sanatı iyice öğrenip Ebru sanatçısı olmak istediklerini dile getiren öğrenciler kendi yaptıkları eserleri hediye olarak sevdiklerine götüreceklerini söyledi.