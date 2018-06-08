Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı İstanbul’da finalde

Tamamlanan müsabakalarda Eray Şamdan ile Erkek Kata Takımı adını finale yazdırdı.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan ve dünya sıralamasına puan veren Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabı İstanbul’da başladı. 2010 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen organizasyonda 63 ülkeden 607 karateci mücadele ediyor.

Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen organizasyonun sabah seansında kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile Erkek Kata Milli Takımı, adını finale yazdırdı.

Kumite 60 kiloda mücadele eden Eray Şamdan, Karate 1 Premier Lig’de bu sezon üçüncü finaline İstanbul’da yükseldi. Rotterdam ve Dubai’de altın madalya kazanan Milli karateci, yarı final mücadelesinde Kazak Darkhan Assadilov’u 7-0 mağlup etti.

21 yaşındaki Eray, 10 Haziran Pazar günü kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan İranlı Amir Mehdizadeh ile karşılaşacak.

Erkek Kata Milli Takımı ikinci kez finalde

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Erkek Kata Takımı, sabah seansında yapılan elemeler sonunda Karate 1 Premier Lig’de bu sezon ikinci kez finale yükseldi. Dubai etabında ikinci, Rotterdam ve Rabat’ta üçüncü olan Erkek Kata Milli Takımı, yarı finalde İran’ı 5-0 mağlup etti.

Milliler, 10 Haziran Pazar günü Fas karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Turnuvanın müsabaka programı ise şöyle:

8 Haziran Cuma

09:00-19:45 Ferdi Kata ve Kumite Elemeleri

K: 50kg, 55kg ve Ferdi Kata

E: 60kg, 67kg, 75kg ve Ferdi Kata

9 Haziran Cumartesi

09:00 - 19:45 Ferdi / Takım Kata ve Kumite Elemeleri

K: 61kg, 68 kg, +68kg ve Takım Kata

E: 84kg, +84kg ve Takım Kata

10 Haziran Pazar

10:00 - 14:00 Bronz Madalya Müsabakaları

14:30 - 16:30 Finaller