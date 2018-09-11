Erdal Dursun: “Türk Hava Kurumu yönetimine taze kan olacağız”

Bu doğrultuda İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na talip olduğunu açıkladı.

Her üç yılda bir genel kurul marifetiyle Ankara'da yapılan Türk Hava Kurumu Genel Başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, Türk Hava Kurumu ve bağlı kuruluşlarının en etkin ve verimli şekilde yönetilebilmesi için yeni bir yol haritası çizeceğini kaydetti. Kurumun hasret duyduğu dönemlere kavuşmasına sayılı günler kaldığını belirten Dursun, “Bilim ve evrensel değerler ışığında proje üreten, gelir sağlayan, milli menfaatlerimizi önceleyen ve ülkemiz havacılığını dünya geleninde en etkili şekilde temsil edecek görev güçlerimiz hazırdır” dedi.

Türkiye genelindeki şubeler, havacılık eğitimi veren yükseköğretim kurumları, delege çıkaran tüm kurum ve kuruluşlar tek yürek olup Türk Hava Kurumu'nun geleceğini yeniden belirlemek için tercihlerini bilimsel gerçekleri ve akademik değerleri referans alan genç, dinamik ve yetkin bir yönetim kadrosundan yana kullanacaklarını belirten Dursun, böylelikle kurum için son şans olarak ortaya çıkan bu durumun delegelerce en iyi şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Siyasi irade, kamu ve devlet kaynaklarını arkasına almadan başarıya ulaşılmasının mümkün olmadığını kaydeden Dursun, doğru ve taze kanı kuruma kendilerinin vereceğini ve bu yöndeki tüm strateji ve prensip anlaşmalarının tasarlandığını ifade etti. Özellikle kurumun sahip olduğu imkan, kabiliyet ve envanter ile yakın bir zamanda dünyanın en saygın ve prestijli kuruluşlarından biri haline geleceğini vurgulayan Dursun, tüm beyanatlarını gerçeğe çevirmek için güçlü bir iradeyi arkasına aldığını vurguladı.

Erdal Dursun kimdir?

Çankaya Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Dursun, 05 Ekim 1984 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Profesyonel çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde başlamış, takip eden süreçte; 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında ise doktora derecelerini almıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde Elektronik Yüksek Mühendisi ve Teknik Denetçi olarak kamu hizmetinde bulunmuş. Türkiye'deki sivil hava trafiğine açık havalimanlarında 100'ün üzerinde farklı teknik denetim görevi icra etmiştir. Havacılık alanında yurt içi ve yurt dışında olmak üzere çeşitli operasyonel eğitimler almıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde hazırladığı başarılı proje çalışmaları ile Genel Müdürlük Makamı tarafından kendisine Resmi Teşekkür Belgesi verilmiştir.

Özellikle sivil hava ulaştırması ve lojistiği alanında Üniversite-Sektör-Sanayi işbirliği konularında çalışmalar yapan Dursun, görev aldığı projelerde havacılık konusundaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. Ayrıca Türkiye delegasyonu ve Türk yükseköğretim kurumlarının havacılık alanındaki uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardaki faaliyetlerinde yer alan Dursun, son olarak İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin sektörel işbirliği çalışmalarına öncülük etmektedir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde göreve başlamadan önce farklı yükseköğretim kurumlarında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Araştırma-Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunan Dursun, sektörel bir sivil toplum kuruluşu olan Havacılık Emniyeti Kurumu (Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmüş olup, halihazırda yüksek tirajlı ulusal bir gazetenin havacılık sayfasını yönetmektedir.