Erdemli Yöneticiler Akademisi’nin açılış programı

Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Medeniyet Tasavvuru Gençliğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü “Eskilerin İddiası Yeni Neslin İhyası” adlı proje kapsamında yer alan Sadık Yalsızuçanlar ile Yazarlık Atölyesi’nin açılış dersi gerçekleştirildi. Etkinliğe, EYAD Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Halil Etyemez de katıldı.

Etkinlik kapsamında konuşma yapan EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez, Yazarlık Atölyesi vesilesiyle akademiden değerli kalemlerin yetişeceğine inandığını belirterek yoğun çalışmaları arasında atölye hocalığını yürütmeyi kabul eden Yazar Sadık Yalsızuçanlar’a teşekkür etti. Medeniyetin ihyası için iktisadi ve siyasi alandaki gelişmeler kadar; kültür, sanat, edebiyat ve musiki alanında atılacak adımların da çok önemli olduğuna dikkat çeken EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez, “Akademi olarak kültür ve medeniyetimizin ihyasına katkı vermeye devam ediyor, bu minvalde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önemli kültürel faaliyetlerde bulunuyor, dergi çıkarıyor, ülkemizin medeniyet, kültür, estetik, sanat, edebiyat ve benzeri konulardaki çeşitli sorunlarını ve bazı hal çarelerini farklı platformlarda dile getiriyor, paneller, konferanslar düzenliyor ve tartışmaya açıyoruz” dedi.

Açılış dersinde konuşan Medeniyet Tasavvuru Gençliği Genel Başkanı Mahir Mustafa Demir, kuruldukları 2013 yılından beri gençlik olarak manevi entelektüeller ve münevverlerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla, medeniyet değerlerimizin ihyası ve hayatımıza yeniden tatbiki için yoğunluklu olarak üniversiteli gençlerle çeşitli ilmi, kültürel ve sosyal faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Ayrıca bu çalışmalar neticesinde mütefekkir okumaları çalışmasıyla gençlere okuma ahlakı kazandırmak, yazarlık atölyesi ile gençleri yazmaya teşvik etmek istediklerini ifade etti.

Açılış dersinde söz alan bir katılımcı ise, hikaye ve roman türünde birçok eser kazandıran ve televizyon kanallarında kültürel programlar hazırlayan Sadık Yalsızuçanlar ile genel yazarlık ve drama yazarlığı gibi çeşitli türlerde dersler içeren ve uzun soluklu sürdürülecek bir atölye programı hazırlanmasının katılımcılar için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Yazarlık Atölyesi esnasında katılımcı gençlerin yazılarını paylaşabilecekleri bir web-blog açılacağı belirtildi.