Erdemlispor'a Kırgız futbolcu

Mersin'de amatör ligde mücadele eden Erdemlispor'da eski başkan Mehmet Morgül, Kırgızistanlı genç yetenek Erbol Abaı'yı sarı-yeşillilerin kadrosuna kattı.

Bir çok amatör kulübün peşinde koştuğu Erbol Abaı, Mersin'de mücadele eden Erdemlispor'a transfer oldu. Başkan Mehmet Morgül'ün gece yarısında yaptığı görüşmeler sonucunda 1997 doğumlu Kırgız futbolcu, sarı-yeşillilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Morgül: "Ata yurdumuzdan ana yurdumuza transfer gerçekleştirdik”

Yeni sezonun bütün kulüplere hayırlı olmasını dileyen Morgül, “Genç bir ekiple yeni sezona başlıyoruz. Grubumuzda mücadele eden bütün kulüpler yeni sezon için geçen sezona göre daha güçlendiler. Biz de teknik ekibimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda kadromuzu oluşturduk. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ata yurdumuzdan ana yurdumuza transfer gerçekleştirdik. Ne mutlu Türk'üm diyene'' ifadelerini kullandı.

Erbol Abaı: “Türk Toplumu dünyanın en büyük ailesidir”

Türkiye'de ve Erdemlispor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Abaı, ”Efsane başkanım Mehmet Morgül'ü tanımak da çok güzel. Ben kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Türk toplumu dünyanın en büyük ailesidir. Ayrımız gayrımız yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.

Vehbi Özdemir: "Çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Kırgız futbolcunun transferi hakkında konuşan Erdemlispor Teknik Direktörü Vehbi Özdemir, "Erdemlimizin bu zamana kadar en büyük transferini amatörün İlhan Cavcav'ı, efsane başkanımız Mehmet Morgül'le gerçekleştirdik. Erbol Abaı transferi grubumuzdaki dengeleri değiştirmiştir. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mehmet Morgül ve yönetimimizin desteği ile gece gündüz çalışıyoruz. Çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.