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10 Haziran 2018 16:01

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı

10 Haziran 2018 16:01

Demirören’in defnedildiği esnada gözyaşları sel olurken, mezar toprağına ise zemzem suyu döküldü.


Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören, Fatih Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta define, Demirören’in ailesi, dostları ve sevenleri ile çok sayıda spor, iş ve siyaset dünyasından isim katıldı. Cenaze aracıyla götürülen Demirören’in cenazesi omuzlara alınarak aile kabristanına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından cenaze kabre konuldu. Gözyaşlarının sel olduğu definde ardından mezara toprak döküldü. Daha sonra da toprağa zemzem suyu döküldü. Bol bol dua edilmesinin ardından katılımcılar mezarlıktan ayrıldı.




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