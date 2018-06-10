Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 10:53

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden ünlü iş adamı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor.

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor

10 Haziran 2018 10:53

Holding binasında düzenlenen törene Erdoğan Demirören’in ailesi, yakınları, sevenleri ve Demirören Holding çalışanları katıldı.


Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane’de bulunan Demirören Holding’te düzenlendi. Törene Erdoğan Demirören’in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.


Törenin ardından Erdoğan Demirören’in naaşı cenaze aracına konularak Fatih Camii’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç