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08 Haziran 2018 12:39

Erdoğan Demirören’in hayatın kaybetmesiyle ilgili hastaneden açıklama

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan hastanenin tıbbı direktörü Özgür Şamilgil; "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11:53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

Erdoğan Demirören’in hayatın kaybetmesiyle ilgili hastaneden açıklama

08 Haziran 2018 12:39


79 Yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören’in vefatının ardından hastane yönetimi açıklama yaptı. Hastane adına açıklama yapan tıbbı direktör Özgür Şamilgil, "Acı bir haberi vermek için karşınızdayım. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11: 53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle bir süredir takip altındaydı. Ailesinin yakın ilgisi ve alakası hastanenin tüm personelinin çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Allah kalanlara sabırlar versin. 31 Mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımını alınmıştı. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbı destek ve tedavisi sürüyordu"dedi. Şamilgil’in ardından konuşan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’da Demirören Ailesi olarak acılarının büyük olduğun söyleyerek, " Cenaze namazı Fatih Camii’nde Pazar günü öğlen namazına müteakip olacak" dedi.




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