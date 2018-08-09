Erdoğan’ın döviz çağrısına destek büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tüm yurtta dolar kullanmama hareketi başladı. Şirketler ve esnaflar ’dolarla alışveriş yapmayalım’ hareketine destek verdi.

Bu çerçevede hac ve umre turları düzenleyen Altınyol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Tellioğlu, "Bundan böyle hac, umre, Kudüs ve diğer tüm turlarımızda dolar yerine tur ücretlerini altın olarak açıklamış bulunmaktayız. Her yıl yaklaşık 500 bin umre, 70 bin de hac vazifesini ifa etmek üzere mukaddes beldelere giden vatandaşlarımızdan takriben 1,3 milyar dolar alınmaktadır. Bunun yanı sıra Kudüs ve İslami tatil için ödenen dolar miktarıyla birlikte toplamda yaklaşık 2 milyar doların yıl içerisinde kullanıldığı ve bu durumun da dövizdeki önlenemez çıkışı tetikleyerek hak etmediği düzeylere çıkardığı bir realitedir. Bu vesileyle başta kamu kurumları, seyahat acentaları, tüm havayolları ve diğer sektörlerin tamamını bu ekonomik mücadelede üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Erzurumlu esnafın dolar tepkisi

Ayrıca Erzurumlu ’Dadaş Mucit’ olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı’dan ilginç bir öneri geldi. Taşbaşı, "Bizler Türk vatandaşıyız, her şeyimizi dolarla alıyoruz, bu saatten sonra dolarla iş görmeyelim, hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum; doları bir aya kalmadan ülkemizden kaldır, biz nasıl Türk vatandaşıyız ki hacca giden vatandaşlar olarak bile dolarla hacca gidip, dolarla alışveriş yapıyoruz. En kısa zamanda büyüklerimizden çözüm getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.