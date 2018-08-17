Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:38

Erdoğan’ın ekonomide milli seferberlik çağrısına bir destek de VIP otomotiv sektöründen

Yurt dışından aldığı araçları VIP’e çeviren Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı İLE euro ile olan satışlarını artık Türk lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı.

Erdoğan’ın ekonomide milli seferberlik çağrısına bir destek de VIP otomotiv sektöründen

17 Ağustos 2018 14:38



Yurt dışından aldığı araçları VIP’e çeviren Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile bu dönemde satışlarını Türk lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içerisindeyiz. Kurun politik birtakım sebeplerin etkisiyle olması gereken değerin üstünde olduğunu gözlüyoruz. Yükselen döviz kuru maliyetlerimizi ciddi oranda arttırsa da tüketici odaklı bir yaklaşım her zaman ki misyonumuz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte bizlerde satışlarımızı Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldık" dedi.


Ertex Otomotiv Onursal Başkanı Ercan Malkoç ise "Bu mesele milli bir meseledir ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için bizde sektör temsilcisi olarak üstümüze düşeni yapıp satışlarımızı bu dönemde Türk Lirası olarak yapmaya karar verdik. Yerli ve milli üretim adına faaliyetlerimiz artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç