Yurt dışından aldığı araçları VIP’e çeviren Ertex Otomotiv, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki milli seferberlik çağrısı ile bu dönemde satışlarını Türk lirası olarak gerçekleştirme kararı aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Kurların çok hareketli ve sürekli yükselme eğilimde olduğu bir dönem içerisindeyiz. Kurun politik birtakım sebeplerin etkisiyle olması gereken değerin üstünde olduğunu gözlüyoruz. Yükselen döviz kuru maliyetlerimizi ciddi oranda arttırsa da tüketici odaklı bir yaklaşım her zaman ki misyonumuz. Piyasaların bu denli hararetli olduğu bir süreçte bizlerde satışlarımızı Türk Lirası olarak gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

Ertex Otomotiv Onursal Başkanı Ercan Malkoç ise "Bu mesele milli bir meseledir ve ekonomimizin düzlüğe çıkması için bizde sektör temsilcisi olarak üstümüze düşeni yapıp satışlarımızı bu dönemde Türk Lirası olarak yapmaya karar verdik. Yerli ve milli üretim adına faaliyetlerimiz artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.