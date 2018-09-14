Eren bu sezon Süper Lig'in bu sezonki 100. golünü kaydetti

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig'de 2018-2019 sezonun 100. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Galatasaray, 55. dakikada Eren Derdiyok'un golü ile 1-0 öne geçti. Süper Lig 2018-2019 sezonunda ligde geride kalan 4 haftada toplam 99 gol atılmıştı. Eren'in attığı gol, ligin bu sezonki 100. golü olarak kayıtlara geçti.