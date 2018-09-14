Eren Derdiyok bu sezonki 4. golünü attı

Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Galatasaray'ın başarılı futbolcu Eren Derdiyok, bu sezon 4., ligde de 3. golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek, liderlik koltuğuna yükselen Galatasaray'da gol perdesini Eren Derdiyok açtı. 55. dakikada Garry Rodirgues'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon 1 TFF Süper Kupa, 5 de Süper Lig mücadelesine çıkan başarılı forvet, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcu ligde daha önce Ankaragücü ve Alanyaspor, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'a karşı gol atmıştı.