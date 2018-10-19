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Eren Derdiyok, ligdeki 4. golünü attı

Galatasaray’da golcü futbolcu Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında attığı golle ligde 4.

Galatasaray'da golcü futbolcu Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı.


Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u konuk eden Galatasaray'da oyuna sonradan Sofiane Feghouli'nin yerine dahil olan Eren Derdiyok, rakip fileleri havalandırdı. 1-0 gerideyken mücadelenin 77. dakikasında sahneye çıkan Eren, Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

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