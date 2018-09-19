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Eren Derdiyok Şampiyonlar Ligi'nde de attı

Spor Toto Süper Lig’de 3, TFF Süper Kupa’da 1 gol atan Galatasaray’ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Lokomotiv Moskova’ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 3, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Galatasaray'ın başarılı golcüsü Eren Derdiyok, Lokomotiv Moskova'ya attığı golle bu sezonki 5 golüne ulaştı.


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü ise 67. dakikada Erden Derdiyok'tan geldi. Eren, ceza yayı dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig'de 3 gol, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Eren, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.

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