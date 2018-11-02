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Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş

Galatasaray’da maç öncesi Eren Derdiyok’un adı 11’e yazılmıştı fakat ısınmada sakatlığı nükseden Eren’in yerine Sinan Gümüş maça başladı.

Galatasaray'da maç öncesi Eren Derdiyok'un adı 11'e yazılmıştı fakat ısınmada sakatlığı nükseden Eren'in yerine Sinan Gümüş maça başladı.


Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11'inde Eren Derdiyok'un başlayacağı bildirilmişti. Karşılaşma başladığında ise sahaya Eren'in yerine Sinan Gümüş çıktı. Bu hafta sakatlıktan dönen başarılı golcünün ısınmadayken sakatlığı nüksetti ve oyuna başlayamadı.

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