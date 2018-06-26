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26 Haziran 2018 16:56

Erenoğlu: “Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz”

DEDEP Başkanı Erhan Erenoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyor ve yeni sistemde koşulsuz yanında olduğumuzu tekrar ediyoruz” dedi.

Erenoğlu: “Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz”

26 Haziran 2018 16:56


Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erenoğlu, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğine dikkat çekerek, “Türkiye güçlü, kararlı yeni bir yolun başlangıcına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adım attı. 16 yıldır değişimin, dönüşüm ve gelişimin öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ile ülkemiz yeni yönetim sistemini inşa etmek üzere milletimizin kararlı güçlü iradeleri ile yetkiyi almıştır” ifadelerine yer verdi.


“Denetim reformu önemli”


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi gerektiğini her platformda ifade ettiklerini vurgulayan Erenoğlu, “Bürokratik oligarşiyi sona erdirecek yeni sistemde üzerimize düşen tüm sorumlulukları dün olduğu gibi bugün de yarında da aynı inanç ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda yeni sistemde denetim reformu yapılması mutlak surette önemlidir. Denetim Başkana bağlı olmalıdır. Vergi Denetim Kurulu’nun yeni sistemde seçilmiş Başkan’ın emrinde olması, ekonomi ve maliye politikalarında eş güdümü sağlaması açısından önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekiyoruz” diye konuştu.




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