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06 Haziran 2018 13:22

Erenoğlu: “Yeni yönetim sistemini güçlü ve etkin kılacaktır”

Demokrat Denetim Elemanları Platformu (DEDEP) Başkanı Erhan Erenoğlu, “Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer alması, sistemi daha güçlü ve etkin kılacaktır” dedi.

Erenoğlu: “Yeni yönetim sistemini güçlü ve etkin kılacaktır”

06 Haziran 2018 13:22


Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) 24 Haziran seçimleri sonrası oluşacak yeni sistemde hangi kuruma bağlanacağı yönündeki tartışmaya ilişkin görüşlerini belirten DEDEP Başkanı Erenoğlu, “Cumhurbaşkanımızın kararlı iradeleri ile kurduğu Vergi Denetim Kurulu’nun birtakım oligarşik oyunlar ile zayıflatılmak istendiğini görmekteyiz. Vakit güçlü Türkiye’yi inşa etme yolunda denetim reformlarının ana omurgası olarak gördüğümüz VDK’nın yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak güçlü, bağımsız, objektif ve tarafsız denetim reformunu taçlandırma vaktidir” diye konuştu.


“Bürokratik oligarşi önlenmeli”


Bürokratik oligarşinin sistemi kontrol etmesinin önlenmesi gerektiğine vurgu yapan DEDEP Başkanı Erhan Erenoğlu şunları söyledi: “Yeni yönetim sisteminin etkin, başarılı ve kalıcı bir sistem olarak devam etmesinin temel koşullarından biri de mali ve bürokratik oligarşinin sistemi kontrol etmesinin önlenmesidir. Başkan’ın maliye, finans, ekonomi, vergi politikalarının bürokratik oligarşi tarafından baltalamasının da önüne geçilmelidir. Bu da yeni yönetim sisteminde vergi denetiminin Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olmasıyla mümkün gözükmektedir. VDK’nın yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı teşkilatında yer alması, sistemi daha güçlü ve etkin kılacaktır.”




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