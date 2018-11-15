Ergin Ataman: "Seyircimizin desteğiyle bu önemli maçı kazanmak istiyoruz"

Ataman seyircilerinin desteği ile bu önemli karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

THY Euroleague'in yedinci hafta 7. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Bryant Dunston karşılaşmayla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasının klasik bir derbi maçı olduğunu belirten Ataman, "Yedinci haftaya aynı puanda giriyoruz. Rakibimiz, çok geniş rotasyonu olan bir takım. Nick Calathes, Keith Langford ve Matt Lojeski gibi çok tecrübeli skorer dış adamlarının yanı sıra pota altında da James Gist ve Stephane Lasme gibi sert ve mücadeleci oyuncuları mevcut. İstikrarlı basketbol oynuyorlar ve sert savunma yapıyorlar. Biz de aynı sertlik ile cevap verip, kendi basketbol stratejimizi sahaya koyarak seyircimizin de bize vereceği itici güç ve motivasyonla bu önemli maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Dunston: "Seyircimizin desteği ile galibiyet ile ayrılmayı hedefliyoruz"

Bryant Dunston, kendileri açısından çok önemli bir maç olduğunu ifade ederek, "Panathinaikos OPAP ile oynadığımız tüm maçlar çok zorlu geçiyor. Büyük bir enerji ile maç boyunca mücadele eden bir karakterleri var. Bizim de aynı şekilde müthiş bir enerjiyi sahaya koymamız ve hücumda devamlı yardımlaşarak takım oyununu sergilememiz gerekiyor. Hücumda işler bizim için iyi giderken savunulması zor bir takımız. Ama tabi ki savunmamızın da üst seviyede olması gerekiyor. Seyircimizin müthiş desteği ile birlikte karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.