Erhan Nacar: ’’Emeklilik için zam geliyor’’

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 31 Aralık 2017 tarihinde emeklilik için zammın geleceğini, SGK’dan yüksek maaş alma yöntemi ve prim kazancını yüksek ödeyip daha fazla emekli maaşı alma hakkında bilgiler verdi. Nacar, ayrıca 2017’de sigortası olmayanların biran önce sigorta yapmaları gerektiği konusunda uyardı.

Emeklilik için zammın geleceğini vurgulayan Erhan Nacar, ’’Bugün bizler emekli olurken, cebimizden çıkacak paraya ve cebimize girecek paraya bakıyoruz. O yüzden 2017 yılında zam var. 31 Aralık 2017 tarihine gelmeden yurtdışı borçlanmasında Avrupa’da yaşayanlar, biran önce gelip Türkiye’de müracaatlarına yapsınlar. Türkiye’de askerlik yapanlar, biran önce askerlik borçları yapılandırıp ödesinler. Türkiye’de doğum yapan anneler varsa doğum öncesi sigortalı olanlar ve borçlanma hakkı olan annelerde hiç vakit kaybetmeden, 2017 dolmadan gelip müracaatlarını yapsınlar. Yoksa 2017 emeklilikte zam dönemi ve ceplerin çok fazla para çıkabilir’’ şeklinde konuştu.

’’SGK’dan yüksek maaş almak kolay’’

SGK’dan yüksek maaş almanın kolay olduğunu söyleyen Nacar, ’’Bunun sadece formülünü bilmek lazım. Çalışırken de 4B’li isteğe bağlı ödeyebilirler. Eğer çalışırken, 4B’li isteğe bağlı öderlerse 25 Şubat 2011 tarihinde çıkan 6111 sayılı torba yasa var ki; Bağ-Kur’luluk devam ederken, sigortalı devam edebilirsiniz. Yani öncelik sigorta olur, Bağ-Kur sayılmaz. O yüzden çalışanları uyarmak istiyorum; eğer elinizde imkan varsa yüksek emekli maaşı almak istiyorsanız,çalışırken kendinizi 4B’li sigortalı yapın ve böylece emeklilik zamanı geldiğinde 4A öncelik olacağı için, yani sigortalılık süresi öncelik olacağı için 4B’yi yatıranlar, normal çalışan süresi üzerine emeklilikte aktarıldığında daha yüksek emekli maaşı alabilirler’’ açıklamasında bulundu.

’’Prim kazancını yüksek ödeyip daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz’’

Nacar, konuşmasını şöyle devam ettirdi: ’’Yüksek emekli maaşın; 2000 yılından önce 1996, 1997, 1998, 1999 yıllarında 12 ay üzerinden toplamda 48 ay düzenli şekilde 360 gün (1 yılda) yatmışsa o zaman yüksek maaş alırsınız. Burada bir uyarım var; eğer geriye dönük askerlik borçlanması yapacaksanız, o yıllara dönük doğum borçlanması yapacaksanız, bence günde 18,96 TL değil de daha yüksekten ödeyin ve böylece daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz. Prim kazancını yüksek ödeyip daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz’’.

’’2017’de sigortası olmayanların biran önce sigorta yapmaları gerekiyor’’

Türkiye’de SGK’da kademeli geçişin var olduğunu hatırlatan Nacar, ’’Bugün biz, emeklilik şartlarında 55 ile 58 yaş, 50 ile 55 yaş yani referandum şartlarına göre hareket ediyoruz. Oysa Türkiye bugün 65 yaşı kabul etti. 2008’den itibaren 65 yaş hayatımızda. Bu 2035 yılına kadar artışla devam edecek. 2017’de sigortası olmayanların biran önce sigorta yapmaları gerekiyor ki 60 yaşında emekli olabilsinler’’ şeklinde konuştu.