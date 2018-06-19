Ericsson-Turkcell ortak projesine Londra’dan büyük ödül

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) önde gelen sağlayıcılarından Ericsson, Turkcell ile ortak geliştirdiği Akıllı Otopark Projesi ile önemli bir ödülün sahibi oldu. Londra’da gerçekleştirilen ve dünyanın en itibarlı platformlarından London Tech Week kapsamında iki dev şirket, IoT World Europe Ödülleri’nde IoT çözüm sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Turkcell Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında hayata geçirilen Akıllı Otopark Projesi, dar bant-nesnelerin interneti alanında devreye alınan dünyadaki ilk uygulama olma özelliği taşıdığı belirtiliyor. Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman kaybı ve yakıt masrafını azaltan Akıllı Otopark Projesi, insanların yanı sıra nesnelerin de artık internet üzerinden haberleşmesine olanak sağlıyor.

Bu önemli ödülle ilgili konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin; "Dar bant-nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisini şebekesinde sunabilen dünyadaki ilk operatörlerinden biri olarak bu alandaki çözümlerimiz ile dünya çapında adımızdan söz ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli çözümümüz Akıllı Otopark’ın IoT World Europe etkinliğinde büyük ödülü almış olması bu alanda gelmiş olduğumuz noktayı ve yakaladığımız başarıyı tescilliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin en yeni teknolojilerde söz sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler ise "Turkcell ile sektörde yenilikçiliği ve inovasyonu vurgulayan bu önemli ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyuyoruz. Akıllı Otopark gibi ortak çözüm geliştirme projelerimiz Ericsson stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte, Türkiye’de geliştirdiğimiz çözümlerimizi küresel pazarlara açma fırsatını da bizlere sunuyor" diye vurguladı.

Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otopark alanlarına giriş-çıkış yapabiliyor. Uygulamayla kullanıcılar, araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.