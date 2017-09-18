Erkan Varol, dünya şampiyonuna karşı yumruk sallayacak

Nefeslerin tutulduğu organizasyonda şampiyon dövüşçü Erkan Varol’un yanı sıra, İrem Akın, Kenan Günaydın, Mehmet Özer, Muzaffer Gemici ve Cesur Turgay eldiven giyecek.

Aylardan beri bu karşılaşmalar için ter döken ve yoğun bir antrenman programı uygulayan sporcularımız, eldivenlerini asarak hafif antrenmanlarla maç gününü beklemeye koyuldular. Birbirinden güçlü rakiplerle ringe çıkacak olan dövşçülerimizi zorlu maçlar beklerken, izleyenler de birbirinden heyecanlı mücadelelere tanıklık edecekler. Dünya medyasının kilitlendiği gecede dünyanın en seçkin sporcuları ringlerde birbirlerine meydan okuyacaklar. Hollanda ve Yunanistan’ın yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden çok sayıda şampiyon sporcu, İstanbul Grand Cevahir Hotel’in dev salonunda kozlarını paylaşacaklar. Organizasyon hakkında bir açıklama yapan dünya şampiyonu kickboksçumuz Erkan Varol, dünya dövüş sporlarının gözünün kulağının bu galada olacağını belirterek, ‘Muhteşem maçların yanı sıra ülkemizin de tanıtımını yapma şansını yakalayacağız. Dünya şampiyonlarını ülkemize getirerek imajımızın yükselmesine yardımcı olacağız. Bu önemli galada bizleri destekleyerek İstanbul ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayıp, dövüş sporlarının gilişiminde büyük bir emek harcayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadiköy Boks Kulübü’ne teşekkürü bir borç bilirim’ şeklinde konuştu.

Galanın organizatörü ve Erkan Varol’un antrenörü eski dünya şampiyonu Ali Panahi de, Erkan’ın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayarak, "Organizasyon çalışmalarımız çok yoğun geçti. Bu arada Erkan da muhteşem bir hazırlık dönemi geçirerek formunun zirvesine çıktı. Rakibimiz Hollandalı Albert Kraus, K1’in ilk şampiyonlarından ve dünyanın en iyi dövüşçüsü. Bunun bilincinde antrenmanlar yaptık. İzleyenleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor" dedi.

Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz, bu tür organizasyonların ülkemizin tanıtımı ve imajının gelişmesi için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde muhteşem sporcular var. Bunları dünyaya açabilmek ve kendimizi geliştirebilmek açısından bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Ülkemizdeki dövüş sporları potansiyelini iyi kullanırsak büyük başarılara ulaşacağımızdan eminim" dedi.

Organizasyonun tartısı medya ve halka açık olarak İstanbul’un seçkin mekanlarından Orka Royal Hotel’da yapılacak. 21 Eylül Perşembe akşamı, saat 19.30’da başlayacak olan programda basın mensupları direk dünya şampiyonu sporcularla görüşme ve röportaj yapma imkanına kavuşacaklardır.