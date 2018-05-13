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13 Mayıs 2018 16:14

Erkek Kumite Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Sırbistan’da düzenlenen 53.

Erkek Kumite Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

13 Mayıs 2018 16:14

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde üst üste beşinci Avrupa Şampiyonası finaline çıkan Erkek Kumite Milli Takımı, 2015 ve 2017’den sonra beşinci yılda üçüncü şampiyonluğunu kazandı.


Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın kapanış gününde Milli karateciler, bir altın ve iki bronz madalya kazandı. 10-13 Mayıs tarihleri arasında Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonayı üç altın, bir gümüş ve altı bronz madalya kazanarak kapatan Büyükler Karate Milli Takımı, genel klasmanda ikinci olurken, İtalya ile birlikte en çok podyum gören ülke oldu. İspanya’nın üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırayı aldığı organizasyonu İtalya da iki altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile üçüncü basamakta noktaladı.



Zirvenin rengi değişmedi


Son beş Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen, 2015 ve 2017’yi şampiyon kapatan Erkek Kumite Milli Takımı, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Ömer Kemaloğlu ve Samed Gök’ten oluşan kadrosuyla Sırbistan’da mücadele etti. İspanya karşısındaki beş serilik final mücadelesine ilk çıkan isim olan Erman Eltemur, tatamiden 2-0 galip ayrılırken, ikinci maçta Burak Uygur rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Uğur Aktaş üçüncü mücadeleyi 2-0 ile hanesine yazdırarak avantajı Milli takıma getirirken, Alparslan Yamanoğlu dördüncü müsabakayı 5-2 yitirdi. Serinin son maçında Rıdvan Kaptan, 4-2 galip gelerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu Türkiye’ye getirdi.



Takım katada iki bronz


Şampiyonanın son gün sabah seansında yapılan Erkek ve Kadın Takım Kata madalya mücadelelerinde Milliler, iki bronz madalya kazandı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, 2015 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği Almanya’yı 5-0 yenerek üst üste üçüncü Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’ın oluşturduğu Erkek Kata Milli Takımı da Azerbaycan’ı 5-0 mağlup ederek Avrupa üçüncülüğü kürsüsüne çıktı.


Türkiye’nin madalya dağılımı ise şöyle:



Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg - Altın


Burak Uygur - Kumite 67kg - Altın


Erkek Kumite Milli Takımı - Altın


Ali Sofuoğlu - Ferdi Kata - Gümüş


Dilara Eltemur - Ferdi Kata - Bronz


Tuba Yakan - Kumite 55kg - Bronz


Merve Çoban - Kumite 61kg - Bronz


Uğur Aktaş - Kumite 84kg - Bronz


Kadın Kata Milli Takımı - Bronz


Erkek Kata Milli Takımı - Bronz




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