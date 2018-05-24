Erkek modasında tropikal ve dikey çizgiler öne çıkıyor

Bu yılın erkek modasında tropikal ve dikey çizgili giysilerin önce çıktığı belirtildi.

Yazın gelmesi ile birlikte müziğin ve eğlencenin doruğa çıktığı festival sezonu da açıldı. Festivallerde artık kadın modası kadar erkek modası da dikkat çekiyor. Festivale katılan erkeklerin günlük, rahat ve pratik kıyafetleri tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Faruk Sağın markası Kreatif Direktörü Tufan İrfan, erkeklerin festivalde stil sahibi olmaları için tüyolar verdi.

Yaz aylarında, nefes almasıyla ve rahatlığıyla en çok tercih edilen keten ve pamuk karışımlı kumaşların, festivallerde de vazgeçilmez ürünlerin başında geldiğini söyleyen İrfan, “Özellikle bu sene tek renk beyaz giyinmek oldukça moda. Baştan aşağı beyaz ya da bej keten kombinler yapmanın festivallerde hem rahatlığın hem de şıklığın en kolay yolu” dedi.

“Tropikal desenler ile festivalde gözler erkeklerin üzerinde”

İrfan, çoğunlukla lazer baskılı olarak hem bisiklet yaka hem de polo yaka tişörtlerde karşımıza çıkacak tropikal desenlerin festivallerde gündüz en çok tercih edilecek ürünlerin başında geldiğini dile getirerek, “Festivallerde en çok tercih edilen deseninin ikincisi ise dikine çizgiler. Bu sezon hem tişörtlerde hem de şort ve pantolonlarda dikey çizgiler dikkat çekiyor. Festivallerde de bolca karşımıza çıkıyor” diye konuştu.