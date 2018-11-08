Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkacak

İspanya'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nın üçüncü gün sabah seansında yapılan Takım Kata müsabakaları sonunda Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları, dünya üçüncülüğü maçına çıkmaya hak kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün sabah seansında yapılan takım kata elemeleri tamamlandı. Kata Milli Takımlarımız, erkeklerde ve kadınlarda Dünya üçüncülüğü maçına çıkmaya hak kazandı.

2016 Avusturya'da Dünya üçüncülük kürsüsünde yer alan Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı, ilk turu bay geçtikten sonra Brezilya'yı 4-1, İran'ı da 5-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde karşılaştığı Japonya karşısında 4-1 kaybedince üst üste ikinci kez Dünya üçüncülüğü maçına çıkmaya hak kazandı.

Erkek takımı hakem kurbanı

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, yarı finalde karşılaştığı ev sahibi İspanya karşısında hakemleri geçemedi.

İlk turu bay geçen ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan'ı 5-0, Fransa'yı da 3-2 mağlup etti. Yarı finalde İspanya karşısında performans olarak daha iyi olan Milliler, ev sahibi lehine kalkan üç bayrak neticesinde büyük üzüntü yaşadı. 3-2 kaybedilen müsabakanın ardından Milli Takım Antrenörü Metin Sofuoğlu, resmi itirazda bulunmasına karşın skor tescillendi.

Üçüncülük maçları pazar günü

Takım kata dalında dünya üçüncülüğü mücadelesi verecek ay-yıldızlı ekipler, 11 Kasım Pazar günü tatamiye çıkacak.

Kadın Kata Milli Takımı Rusya ile karşılaşacakken, Erkek Kata Milli Takımı da İran karşısında madalya arayacak.