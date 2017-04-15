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15 Nisan 2017 11:27

Erkekler burun estetiğinde daha titiz

Dr.

Erkekler burun estetiğinde daha titiz

15 Nisan 2017 11:27

Ümit Hardal, erkeklerin burun estetiğinde kadınlara oranla daha titiz olduğunu söyledi.


Günümüzde estetik cerrahiye olan talebin yadsınamayacak kadar fazla olduğunu belirten Ümit Hardal, "Özellikle burun ameliyatları, diğer estetik operasyonlara birinciliği kaptırmıyor diyebiliriz. Hatta son yıllarda rinoplastinin erkek hastalar tarafından popüler olmaya başladığı da bir gerçek. Kadın-erkek her birey, aynaya baktığında daha güzel, alımlı ve çekici bir yüz görmek ister. Eğer burun yapılarıyla ilgili problemleri varsa da simetrik ve yüze uyum sağlayan bir burnun hayalini kurarlar. Bu oldukça normal bir durumdur. Ancak burada dikkati çeken asıl detay; burun ameliyatı yaptıran erkek hastaların kadın hastaların oranına çok yaklaştığıdır" dedi.


Yapılan araştırmalarda erkeklere uygulanan rinoplasti ameliyatlarında yüzde 50’ye varan bir artış olduğunun ortaya çıktığını anlatan Ümit Hardal, "Modern ve hızlı yaşamın getirdiği bazı koşullara kişisel beklenti ve tercihler de eklenince erkeklerin fiziki görünümlerine bakış açıları da değişmeye başladı. Eskiden bakım, estetik ve kozmetik gibi konuların daha çok kadınları kapsadığı düşüncesi hakim iken, günümüz toplumunda bu inanış adeta tarih oldu. Bunun sonucunda erkekler de en az kadınlar kadar estetik ve kozmetik yenilikleri yakından takip eder hale geldi. Öyle ki fiziki görünümlerinde hoşnut olmadıkları bölgeler için tereddütsüz operasyona başvuran erkekler var. Erkek yüzü ve özellikle burnu, anatomisi gereği kadınlara benzemez. Kadınlar daha yumuşak ve kıvrımlı yüz hatlarına sahipken, erkeklerde daha keskin, düz ve sert hatlar hakimdir. Ancak ülkemizin erkeklerine bakıldığında neredeyse büyük çoğunluğunda karakteristik burun yapısı gözlemlenir" açıklamasında bulundu.



"Sağlık problemleri için de ameliyat olanların sayısı fazladır"


Erkeklerin burunlarından memnun olmama sebebinin kişiden kişiye değişkenlik gösterebildiğini kaydeden Ümit Hardal, "Ancak çoğunlukla iş ve özel hayatlarındaki rekabette bir adım öne geçebileceklerini düşündüklerinden burun ameliyatına sıcak bakarlar. Böylelikle hem mesleki başarılarında hem de duygusal yaşamlarında daha dinamik, sağlıklı ve kendilerinden emin olmak isterler. Tabi sosyal statü, kariyer ve estetik kaygı haricinde nefes alma sorunu, uyku apnesi, horlama, burunda doğuştan ya da sonradan oluşan deformasyonlar (kaza, darbe) gibi sağlık problemleri için de ameliyat olanların sayısı fazladır.


Erkek hastaların estetik burun ameliyatına bakış açısı kadınlarınkinden oldukça farklıdır. Hatta erkeklerin burun ameliyatı konusunda kadınlardan daha titiz ve özenli davrandığını bile söyleyebiliriz. Özellikle ameliyat sonrasında feminen bir görüntüye sahip olmak en büyük korkularıdır. Erkeklerin hayal ettiği burun, öncelikle yüzde doğal durması, maskülen yapının kaybolmaması, işlevselliğin korunması ve kendilerine karizmatiklik katacak ufak dokunuşların yapılması yönündedir. Erkek hastalar kadınların aksine burun yapılarının tamamen değişmesini değil, sadece rahatsız oldukları bölgenin düzeltilmesini isterler. Ayrıca operasyon sonrasında yaşanabilecek durumlara karşı da oldukça dikkatlidirler" ifadelerini kaydetti.


Cerrahi müdahale öncesi hasta-doktor iletişiminin çok iyi kurulmasının önemine dikkat çeken Hardal, "Sonrasında burun yapısı ve yüz anatomisi detaylıca incelenip hastanın talepleri doğrultusunda kendisine en uygun burun şekli planlanmalıdır. Tabi erkeklere uygulanan burun ameliyatında asıl hedef sadece burun şeklinin değiştirilmesi olmamalı, aynı zamanda burnun fonksiyonel işlevlerini de kusursuz yapması sağlanmalıdır. Estetik ve güzel görünen bir burun hem içeriden hem de dışarıdan sağlıklı olmalıdır" dedi.




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