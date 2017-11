Erken kararan hava kilo almayı tetikliyor

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Kirli hava ve iş yaşamının getirdiği yorgunluklar kış döneminde aşırı yemeye, mutsuzluk ve isteksizlik duygusunun açığa çıkmasına neden olabilmektedir. İşte bu dönemde oluşan hormonsal değişimlere mutfağınızda yapacağınız pratik değişimlerle hastalanmadan, mutlu ve kilo almadan geçirmeniz için size altı farklı yol öneriyorum” dedi.

“Serotonin düzeyini yüksek tutmayı önemseyin”

Serotonin düzeyinin azaldıkça sinirlilik, uyku bozukluğu, depresyon ve mutsuzluk gibi ruh haline kolayca girmeye sebep olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Küçük, “Birinci önerim serotonin düzeyini yüksek tutmalısınız. Serotonimimiz azalınca iştah da olumsuz etkilenmektedir. Yer elması, peynir, ceviz, bitter çikolata, hindi eti, yumurta, badem ve kabak çekirdeği doğal yollarla kış mevsiminde oluşan serotonin arttırıcı en güzel besinlerdendir. İkinci olarak çorba tüketimini arttırın. Yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecek tüketiminin daha çok tercih edildiği kış mevsiminde kilo alımı da oldukça kolaylaşabiliyor. Soğuk havalarda yağlı, tuzlu ve şekerli besinler yerine sıcak içimi sayesinde bolca çorba tüketmek olacak. Hem sebze, tahıllar, baklagiller ve baharatları bir arada yiyerek doyma hazzı sağlayacak hem de 1 küçük tabak çorba sayesinde vücudunuza fazla kalori yüklemeyeceksiniz. Ana öğünlerde ve ara öğünlerde farklı çeşitlerde paket veya evde yapacağınız çorba içerek besleyici değeri yüksek yemekler sayesinde fazla yemenin de önüne geçebileceksiniz. Üçüncü karbonhidrat isteğini bastırmanın yolu. Soğuyan havalar, erkek kararan gün beynimizde yemeklerden sonra pasta, kurabiye, cips, kek veya poğaça gibi yiyeceklerin televizyon karşısında yenmesini her zaman hatırlatır. Ve bu beyindeki öğrenilmiş hatırlatma duygusu yeme davranışımızı bol karbonhidratlı yiyecekleri tüketerek yağlanmamızın kolaylaşmasını sağlar. Bunu önlemenin tek yolu güne kahvaltıda mutlaka yumurta bulundurmak ve gece yatarken sadece tarçınlı süt içmektir. Bu iki yiyeceği uygun zamanda yediğinizde hava ne durumda olursa olsun şeker krizinizin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Ve akşam yemeklerinden sonra içeceğiniz tarçınlı yeşil çay da sizin tatlı ataklarınızı engelleyen süper içecek olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Taze sebzeler ile bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin”

Kış dönemi boyunca bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi önerisinde bulunan Küçük, “A vitamininde zengin havucu, isotiyosiyanatlardan bolca bulunan turp, kuru soğan veya sarımsaktan birini, C vitamininden zengin kereviz ile maydanozu kış mevsimi süresince salata şeklinde bolca tüketmenizde fayda var. A ve C vitaminleri sayesinde soğuk algınlığına yakalanmadan kış dönemini atlatabileceğinizi de unutmayın. Fiziksel Aktiviteyi İhmal Etmeyin. Yapılan her hareket belirli miktarda kalori harcamasını sağlamaktadır. Yürüyüş, yüzme, tenis oynama, basketbol, voleybol, orta tempo koşu ve futbol metabolizmanın dostu olup haftada en az 3-4 kere en az 60 dakika kadar yapmamız ideal olarak belirlenmiştir. Egzersizlerinizi günün her vaktinde yapabileceğinizi unutmayın” açıklamalarında bulundu.

Dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın aç iken spor yapmamak olduğunu kaydeden Küçük, “Gün aşırı yapmalı ve mümkün olduğunca da çeşitlendirmeye özen göstermelisiniz. Son önerim kış mevsiminde D vitamini düzeyini kontrol ettirin. Kış mevsimi gün ışığından da yararlanma süresini azaltan bir geçişe neden olur. Kış mevsiminde güneş ışığına daha az maruz kaldığımız için D vitamininden zengin yiyecekler ve D vitamini desteği almak önemlidir. D vitamininden zenginleştirilmiş süt, yağlı balıklar ve yumurta sarısını düzenli yiyerek D vitamini ampullerini doktor kontrolünde kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.