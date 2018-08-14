Erken yaşlanmanın önüne geçmek mümkün

Ali Veysel Özden, vagusun strese bağlı oluşan rahatsızlıkları dengeleyen önemli bir sinir olduğunu ve aktif olması durumunda kronik hastalıklardan kurtulmanın da mümkün olduğunu ifade etti.

Beyinden başlayarak tüm iç organlara bağlanan ve beyne bilgi taşıyan vagus sinirinin vücudumuzda çok önemli bir sinir olduğunu kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden, bu sinirin; dinlenmeyi, sindirmeyi, rahatlamayı ve kaliteli bir uykuyu sağladığını belirtti. Dr. Ali Veysel Özden, stresin bu sinirin çalışmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, vagusun iyi çalışması durumunda günümüz kronik hastalıklarının ve erken yaşlanmanın önüne geçilebileceğini söyledi.

“Erken yaşlanmanın önüne geçilebilir”

Vagus sinirinin strese bağlı oluşacak olan rahatsızlıkları dengeleyen en önemli sinir olduğunu vurgulayan Dr. Özden, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti: “Yiyecek ve içeceklerimizde bulunan kimyasal maddeler normal vücut ritmimizi bozuyor. Sürekli olarak ışığa maruz kalmak ise uyku düzenimizi bozuyor. Vücudun ritminin bozulması ise vücutta pek çok sistemi bozuyor. Vagus sinirinin iyi tanınması ve iyi çalışır durumda olması günümüzün kronik hastalıkların önüne geçme şansımızı arttırıyor. Bunun dışında erken yaşlanmanın önüne geçme şansımız da olabiliyor. Daha sağlıklı bir yaşamı vagus siniri ile sağlayabiliriz.”

“Obeziteyi engellemek mümkün”

Vagus sinirin iyi çalışması durumunda obezitenin ve tüm ağrıların da engellenebileceğini belirten Dr. Özden, “Vagus siniri bağırsaklardan beyne bilgi taşıyan bir sinirdir. Bu sinir tokluk hissini oluşmasında çok önemlidir. Tokluk hissi iki şekilde oluşuyor. İlki, midenin gerilmesi ile vagus sinirinin uyarılıyor ve tokluk hissi beyne gidiyor. İkinci olarak ise sindirim maddeleri bağırsakta ilerlerken yine vagusun uyarmasıyla tokluk süresi belirleniyor. Yani yemek yedikten sonraki tokluk süresi vagus siniri üzerinden belirleniyor. Eğer vagus siniri iyi çalışmıyorsa buna bağlı olarak tokluk hissi azalır. Bu durum, yemek yeme ihtiyacını arttırır ve dolayısıyla da obeziteye neden olur. Bunun dışında bütün ağrılar strese bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkaran sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Eğer vagus siniri iyi çalışmıyorsa ağrı çok daha şiddetli olabiliyor. Ancak vagus siniri iyi çakışıyorsa ağrı daha az hissedilir ve ağrının algısı vücutta azalır” dedi.

Vagusun iyi çalışması için neler yapılmalı?

Vagusun hangi durumlarda aktif olacağına da değinen Dr. Özden, “Kaliteli uyku vagusun çalışmasını tetikliyor. Uyku bozukluğu vagus sinirinin işlevini yerine getirmesinin önünde büyük bir engeldir. Kaliteli uyku ile birlikte vagus aktivite edilir. Bunun dışında düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve stresten uzak yaşam da vagusun çalışmasını arttıran durumlardır.

Vagus siniri nedir?

Zihin ile beden bağlantısını sağlayan bir sinir olarak tanımlanan vagus, beyinden başlayarak, tüm iç organlara dağılıyor ve bu organlardan uyarıları beyne taşıyor. Perasempatik sitemin en önemli parçası olan bu sinir; dinlenmeyi, sindirmeyi, rahatlamayı ve uykuyu sağlıyor. Strese bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkaran ve stresli durumlarda tansiyona, nabız yüksekliğine ve terlemeye neden olan sempatik sistemin tam tersi olan vagus, sempatik sistemin etkilerini dengeliyor. Vagus siniri iyi çalışmadığı zaman sempatik sistem daha aktif duruma geçiyor.